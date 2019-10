Mögliche Neuwahlen in Großbritannien Johnsons Falle für Corbyn

Boris Johnson hat den Brexit am 31. Oktober nicht einfach nur in Aussicht gestellt. Es war sein wichtigstes Versprechen in den vergangenen Monaten. Ein Versprechen, mit dem er im Tory-Machtkampf punktete, mit dem er Parteichef wurde und schließlich Premierminister.

Ende Oktober werde man gehen, wiederholte Johnson mantrahaft - "komme was wolle". Lieber wolle er "tot im Graben liegen" anstatt in Brüssel um einen Aufschub zu bitten.

Am Donnerstag dieser Woche passierte nun etwas Außergewöhnliches: Großbritanniens Regierungschef musste offiziell eingestehen, dass seine Beteuerungen wenig wert sind. Ein bemerkenswerter Vorgang - schließlich geht es um Vertrauen und den mächtigsten Mann im Königreich. Nur, das ging fast ein wenig unter. Stattdessen diskutiert Großbritannien seither über andere Dinge. Neuwahlen zum Beispiel. Oder die Labour-Opposition.

Eines, zumindest das ist klar, hat Johnson mit seinem jüngsten Taktik-Manöver bereits erreicht: Von seinem eigenen Versagen hat er erfolgreich abgelenkt - und stattdessen seine Gegner in den Fokus gerückt.

Johnsons Brexit-Handel

Die neueste Idee aus Downing Street ist ein vergiftetes Angebot an die Opposition: Der Premier will den Parlamentariern mehr Zeit gewähren, um über seinen Brexit-Vertrag zu debattieren. Das hatten die Abgeordneten gefordert, als Johnson Anfang dieser Woche versuchte, das Abkommen im Eiltempo durchs Unterhaus zu drücken.

Bis zum 6. November, so kündigte es Johnson an, soll das Unterhaus den Deal jetzt ratifizieren können. Allerdings nur unter einer Bedingung: Die Opposition müsste Neuwahlen am 12. Dezember zustimmen.

Warum Johnson Wahlkampf will, ist klar. Seine Lage ist aktuell äußerst vertrackt. Die Tories sind im Parlament weit von einer Mehrheit entfernt, normale Regierungsarbeit ist unmöglich. Viele Konservative glauben nicht mehr an eine Zustimmung für den Brexit-Deal im Unterhaus, zumindest nicht in seiner aktuellen Form. Neuwahlen sollen der Ausweg sein, ein Befreiungsschlag, um gestärkt und mit klarer Mehrheit ungestört den Brexit durchziehen zu können.

Der nun vorgeschlagene Handel hat aber noch eine weitere Funktion. Er soll die Opposition unter Druck setzen. Mehr noch: Labour steckt nun in einem echten Glaubwürdigkeitsdilemma.

Jahrelang Forderungen nach Neuwahlen

Seit Jahren zieht die Partei mit ebendieser Forderung durchs Land: Neuwahlen. Doch jetzt, da die Möglichkeit Johnson herauszufordern, zum Greifen nahe ist, ziert man sich auf den Oppositionsbänken.

Eine Wahl vor Weihnachten sei "sehr ungewöhnlich", sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn. Und überhaupt: Johnson solle am Montag erst einmal vor das Parlament treten und einen "No Deal" Ende 2020 ausschließen. Dann läuft nämlich die mit der EU vereinbarte Übergangsphase ab. Wird die nicht verlängert und gibt es bis dahin kein Handelsabkommen mit Brüssel, stünde London gewissermaßen nachträglich vor einem harten Brexit.

Kürzlich hatte Corbyn noch suggeriert, er könnte Neuwahlen bereits zustimmen, wenn klar ist, dass die Briten am 31. Oktober nicht aus der EU fallen. Mittlerweile scheint klar, dass Brüssel einen entsprechenden Aufschub gewährt. Doch das genügt Labour nun nicht mehr.

Der Grund scheint klar: Die Partei steht in den Umfragen nicht gut da, liegt mitunter bis zu 15 Prozentpunkte hinter den Tories. Und es könnte noch schlimmer kommen. Zwar hat Corbyn 2017 bewiesen, dass er die Massen mobilisieren und einen großen Rückstand aufholen kann. Aber damals war die Lage noch nicht so zugespitzt.

Das Problem: Viele traditionelle Labour-Wahlkreise in den Midlands und im Norden sind zugleich auch Brexit-Hochburgen. Und Johnson plant bereits den Großangriff auf die eigentlich roten Gegenden. Seine Strategie ist absehbar:

Kann er doch noch seinen Deal durchsetzen, wäre er der große Brexit-Sieger.

Scheitert er, würde er seinen Gegnern die Schuld geben.

So oder so: Labour bliebe in der Defensive. Folglich verspüren viele Oppositionelle wenig Lust, ihren eigenen Sitz aufs Spiel zu setzen.

Keine echte Chance auf Veränderung

Und selbst das Versprechen von weiteren Debatten im Unterhaus scheint bei näherem Hinsehen wenig attraktiv. Denn eine echte Aussicht darauf, auf diese Weise beim Brexit umsteuern zu können, haben Johnsons Gegner kaum. Man muss fest davon ausgehen, dass die Regierung die Brexit-Gesetzesinitiative zurückzieht, sobald sie die Abgeordneten durch Änderungsanträge aufweichen. Außerdem ist auch der nun angebotene Zeitraum extrem knapp bemessen und bietet nur wenige Möglichkeiten, der Regierung mit anderen Verfahrenstricks und parlamentarischen Kniffen in die Quere zu kommen.

Doch kann es sich Labour erlauben, sich wegzuducken? Es dürfte für die Partei jedenfalls schwer sein, zu erklären, warum sie jetzt der direkten Auseinandersetzung aus dem Weg geht. Das weiß auch Johnson. Man kann sicher sein, dass der Premier die Opposition genüsslich als Drückeberger diffamieren würde, sollte sie sein Spiel nicht mitspielen.

Corbyn und seine Leute haben wohl deshalb etwas anderes im Sinn: Sie wollen vermutlich auf Zeit spielen, Johnson in einem Abnutzungskampf im Unterhaus aufreiben, bis sein Image auch bei seinen größten Anhängern ramponiert ist.

Doch auch für diesen Fall hat der Premier ein Druckmittel parat. Es ist eine besonders perfide Drohung: Sollte das Parlament Neuwahlen ablehnen, ließ er seinen Sprecher verkünden, werde die Regierung die eigentliche Arbeit im Unterhaus praktisch einstellen - und somit auch möglichst wenig Angriffsfläche für regierungskritische Initiativen bieten.

Stattdessen werden man weiter für Neuwahlen kämpfen, "jeden Tag". Soll heißen: Keine Entscheidung über den Haushalt, keine weiteren Brexit-Debatten, stattdessen Wut und Hetze und immer wieder Abstimmungen über Wahlen - bis die Opposition irgendwann einlenkt, so das Kalkül. Es wäre das nächste Chaos-Szenario.