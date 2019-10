Vorstoß von Boris Johnson Britisches Parlament lehnt Johnsons Neuwahl-Pläne ab

Das britische Parlament hat die Neuwahl-Pläne von Premierminister Boris Johnson abgelehnt. 299 Abgeordnete stimmten für den Antrag, 70 dagegen - damit verfehlte Johnson die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Mindestens 434 Stimmen wären für eine vorgezogene Neuwahl erforderlich gewesen.

Der Regierungschef hoffte nach Neuwahlen auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen.

Die EU-Staaten hatten sich zuvor auf einen Brexit-Aufschub bis Ende Januar. Demnach geht es um eine flexible Verlängerung, bei der Großbritannien bei einer Ratifizierung des mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommens auch früher austreten könnte.

Johnson akzeptiert Brexit-Aufschub

Johnson stimmte der Verschiebung zu. Damit läuft eine 24-Stunden-Frist, in der die 27 verbleibenden EU-Staaten dem Verfahren zustimmen müssen.

In einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk bittet der britische Regierungschef die Staatengemeinschaft nach eigenen Angaben auch, eine weitere Brexit-Verschiebung auszuschließen. Er fürchte, das Unterhaus werde nie einem Brexit-Vertrag zustimmen, wenn es die Gelegenheit zu einer neuerlichen Verschiebung bekomme.

Ein Sprecher der EU bestätigte den Eingang des Briefes von Johnson.