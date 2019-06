Ihr Amt als Tory-Parteichefin hat Theresa May bereits abgegeben, bis Ende Juli will sie auch als Premierministerin abtreten. Nicht viel Zeit für ihre möglichen Nachfolger, um sich zu positionieren. Die britischen Konservativen pflegen einen offenen aber eben auch intensiven Kampf um die Macht in den eigenen Reihen.

Jetzt steht fest: Zehn britische Politikerinnen und Politiker kandidieren für Mays Posten an der Parteispitze - und damit auch für das Amt des Regierungschefs. Sie alle gaben bis Montagabend ihre Bewerbung ab und konnten zugleich die erforderliche Zahl von mindestens acht Unterstützern aus der Tory-Fraktion im Unterhaus vorweisen.

In den kommenden Wochen wählen die Abgeordneten der Konservativen in mehreren Abstimmungsrunden zwei Kandidaten aus. Los geht es an diesem Donnerstag. Später soll die Basis über den endgültigen Gewinner entscheiden. Bei der vergangenen Wahl kam es jedoch gar nicht soweit. Noch vor der Urwahl stand 2016 Theresa May als Siegerin fest. Ihre letzte verbliebene Kontrahentin Andrea Leadsom hatte vorzeitig zurückgezogen. Nun tritt sie erneut an.

Unter den Kandidaten finden sich moderate Vermittler, die für einen möglichst sanften EU-Austritt plädieren, aber auch Befürworter eines harten Brexits. Als Topfavorit gilt Ex-Außenminister Boris Johnson. Der Hardliner ist besonders an der Basis beliebt, innerhalb der Fraktion jedoch sehr umstritten.

Der einzige Kandidat, der ein zweites Brexit-Referendum forderte, ist hingegen nicht mehr im Rennen. Sam Gyimah gestand am Montag, er habe nicht genügend Unterstützer hinter sich versammeln können.

Wer erhebt Ansprüche auf das Amt des Premierministers? Der Überblick: