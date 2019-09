Tory-Parteitag in Manchester Schaulaufen der Scharfmacher

Die britische Online-Nachrichtenseite "Independent" hat für die Tories schon mal ausgerechnet, wie lange sie vom Konferenzzentrum in Manchester bis zum Parlament in der Hauptstadt brauchen. Mit dem Auto: drei Stunden und 53 Minuten. Mit dem Zug inklusive U-Bahn und Fußweg: zwei Stunden, 37 Minuten. Zügiger geht es mit dem Hubschrauber: eine Stunde und 35 Minuten.

Seit vergangenem Donnerstag ist die Frage nach dem schnellsten Weg weit mehr als nur ein Gedankenspiel. Denn womöglich müssen die führenden Konservativen zwischen dem Ort des Tory-Parteitags und Westminster pendeln.

Eigentlich ist es üblich, dass das Parlament in London Pause macht für die Zusammenkünfte der großen Parteien. Denn diese dauern oft mehrere Tage. Die Konservativen beginnen an diesem Sonntag. Das große Finale ist für Mittwoch geplant - mit einer Rede von Premierminister Boris Johnson. Drei Sitzungstage hätten nach dem Willen der Tories also ausfallen sollen.

Doch der Brexit-Kurs der Regierung, ihre aggressive Rhetorik, die vom Obersten Gericht gekippte mehrwöchige Parlamentssuspendierung haben die Stimmung vergiftet. Gemeinsam mit den geschassten Tory-Rebellen lehnte die Opposition am Donnerstag den Antrag der Regierung auf die Sitzungspause ab. Es war Johnsons siebte Niederlage bei seiner siebten Abstimmung im Unterhaus als Premierminister.

Damit ist klar: Im Unterhaus wird debattiert, während die Tories eigentlich 340 Kilometer weiter nordwestlich tagen.

Nächster Großangriff der Opposition?

Die Konservativen verkündeten, es solle trotzdem alles beim Alten bleiben: Keine Veränderungen im Plan. Stattdessen legte Jacob Rees-Mogg, der im Kabinett für das Unterhaus zuständig ist, für Montag und Dienstag eine Tagesordnung vor, die der Opposition möglichst wenig Angriffsfläche bieten soll, wenn die Reihen gegenüber nur dünn besetzt sind. Zum Beispiel sollen sich die Abgeordneten mit einem Gesetz über häusliche Gewalt befassen - das über die Parteigrenzen hinweg unterstützt wird.

Keine Rede also vom Brexit-Chaos. Oder doch? Es wird im Königreich durchaus spekuliert, die Opposition könnte die Abwesenheit der Tories zum nächsten Großangriff auf die Regierung nutzen. Vorstellbar wäre etwa eine weitere Notfalldebatte, in der sich die Abgeordneten einmal mehr die Hoheit über die Unterhausagenda sichern. Das wäre die Grundvoraussetzung, um eigene Gesetze einbringen zu können, die es der Regierung etwa zusätzlich erschweren könnten, Großbritannien ohne Abkommen aus der EU zu stürzen.

Sollten es Labour und die anderen Oppositionsparteien darauf anlegen, müssten die Tory-Abgeordneten wohl doch noch hektisch aus Manchester aufbrechen, um in Westminster mitabstimmen zu können.

Tory-Parteitag - Gigantische Messe

Zumindest würden sie dadurch wohl keine wichtigen politischen Entscheidungen auf dem Parteitag verpassen. Anders als etwa bei Labour werden bei den Zusammenkünften der Konservativen keine personellen oder programmatischen Weichen gestellt. Über die Parteiführung etwa entscheiden die Unterhaus-Fraktion und letztlich die Basis per Briefwahl - auf diese Weise wurde im Juli Boris Johnson Tory-Chef und damit automatisch Premierminister.

Vielmehr sind die Tory-Parteitage ein großes Schaulaufen - und gleichen eher gigantischen Messen. Firmen präsentieren sich, es gibt jede Menge Diskussionsrunden. Mit 11.500 Teilnehmern werben die Konservativen auf ihrer Webseite, 500 Veranstaltungen und 100 Ständen.

Die vielen Gäste aus der Wirtschaft, heißt es, lohnten sich auch finanziell für die Partei. Sodass eine kurzfristige Absage doppelt bitter für die Tories gewesen wäre.

Die Konservativen im Wahlkampfmodus

Auch politisch geht es beim Parteitag eher um Stimmung und Außenwirkung. Mit Spannung werden vor allem die Reden der Stars erwartet: Neben Boris Johnson soll etwa Brexit-Hardliner Dominic Raab sprechen. Oder die ultrarechte Priti Patel. Allein das zeigt schon, welcher Ton zu erwarten ist.

Seit Wochen schalten Johnson und seine Leute auf Wahlkampfmodus. Ohne Rücksicht auf Verluste richten sie die Tories als rechte Brexit-Partei aus. Liberale und EU-freundliche Politiker wurden aus der Fraktion geworfen, die klare Devise lautet: raus aus der Europäischen Union am 31. Oktober, egal wie.

Eigentlich hatte Johnson wohl frühe Neuwahlen noch vor dem Austrittstermin im Sinn gehabt. Sie hätten ihm die Chance gegeben, für die Tories eine Unterhaus-Mehrheit zu erobern, die seinen Brexit-Kurs stützt. Doch dafür ist es mittlerweile zu spät. Frühestens im November kann gewählt werden. Dann will Johnson als Mann antreten, der den Brexit vollzogen - oder zumindest alles versucht hat, das Land aus der EU zu führen.

Kaum Widerstand

Für Johnson gilt es nun, die eigene Partei auf Linie zu bringen. Und der Parteitag bietet dafür die geeignete Plattform. Den Scharfmacher gibt er schon in seinem Grußwort im Programmheft zum Parteitag. Mit netten Worten an die Basis hält sich der Tory-Chef dort nicht lange auf. Stattdessen widmet er sich vor allem seinen Gegnern. Labour-Chef Jeremy Corbyn sei ein "Tyrannen-unterstützender" Oppositionsführer, mit dem es nur "mehr Chaos" gebe. Die Liberalen? Würden in Brüssel ignoriert.

Viel Widerstand gegen den Regierungskurs dürfte es in Manchester jedenfalls nicht geben. Eine klare Mehrheit der Tory-Mitglieder hat bei der Wahl des Vorsitzenden für Johnson gestimmt. Eine klare Mehrheit will laut Umfragen den Brexit. Die meisten Konservativen würden demnach sogar in Kauf nehmen, dass das Vereinigte Königreich auseinanderfällt, wenn sie dafür nur den EU-Austritt bekämen.

Dazu kommt: In Angesicht möglicher Parlamentswahlen zieren Unzufriedene für gewöhnlich, den Aufstand zu wagen. Und das Lager der Moderaten ist geschwächt. Von den 21 Rebellen, die nach ihrem Rauswurf aus der Fraktion jetzt als Unabhängige im Unterhaus sitzen, haben die meisten bereits angekündigt: Bei der großen Johnson-Show in Manchester wollen sie nicht dabei sein.