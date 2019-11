Britische Abgeordnete vor Neuwahlen Auf Exit-Kurs

Als die britischen Abgeordneten vergangene Woche für baldige Neuwahlen stimmten, war klar: Einige von ihnen erleben nun ihre letzten Wochen im Unterhaus. Politische Karrieren stehen vor dem Ende.

Sicher, manche Parlamentarier werden letztlich einfach abgewählt. Andere allerdings warten gar nicht erst auf die Entscheidung am 12. Dezember. Sie geben jetzt schon auf.

Auffallend viele Abgeordnete haben bereits angekündigt, bei der kommenden Abstimmung nicht mehr antreten zu wollen. Darunter sind 36 Tories und 18 Labour-Politiker. Insgesamt wollen etwa 60 Abgeordnete nicht mehr weitermachen - etwa jeder elfte Parlamentarier im Unterhaus.

Ein Johnson weniger im Unterhaus

Da ist zum Beispiel Jo Johnson, der jüngere Bruder von Premierminister Boris Johnson. Auf Twitter erklärte er Anfang September nicht nur seinen Rücktritt als Staatssekretär, sondern kündigte zugleich an, sein Mandat abgeben zu wollen. Er sei "zwischen Familienloyalität und dem nationalen Interesse hin- und hergerissen" gewesen, schrieb Johnson. Den harten Brexit-Kurs seines Bruders wollte der Proeuropäer vermutlich nicht mehr mittragen.

Nun ist Jo Johnson sicher aufgrund seiner familiären Beziehungen in Downing Street in einer ganz außergewöhnlichen Lage. Doch was treibt all die anderen Abgeordneten um, die jetzt gehen?

In Stellungnahmen deuten viele von ihnen zumindest an, warum sie aufhören. Und in vielen Fällen, das ist klar, zählt das britische Streitthema Nummer eins zu den Beweggründen: der Brexit.

Verbitterte Kämpfe

Der Konflikt um den EU-Austritt wurde in den Parteien derart verbittert geführt, dass Versöhnung schwer geworden ist. Anfang September schmiss der Premierminister 21 Abgeordnete, die ihm beim Brexit die Gefolgschaft verweigert hatten, kurzerhand aus der Fraktion. Zwar wurden zehn von ihnen später wieder aufgenommen, doch nur eine Handvoll will erneut für die Tories antreten. Sechs der Geschassten kandidieren für andere Parteien oder als Unabhängige, zehn hören auf.

AP Unterhaus-Urgestein Ken Clarke

Einer der Widerständler, dessen lange Karriere nun zu Ende geht, ist Ken Clarke. Der 79-Jährige hatte in den vergangenen Jahrzehnten diverse Regierungsämter inne, war unter anderem Schatzkanzler. Der Konservative ist der dienstälteste Abgeordnete im Unterhaus und ist bis zuletzt als einer der profiliertesten Gegner eines harten Brexits seiner eigenen Parteispitze immer wieder in die Quere gekommen. Schon im Juni sagte Clarke, man müsse sich entscheiden, seine Sachen zu packen, bevor einem andere Menschen signalisieren, dass man dies tun solle.

Nun stand Clarke ohnehin am Ende seiner Laufbahn. Doch es gibt auch Abgeordnete, die in normalen Zeiten wohl weitergemacht hätten. Justine Greening zum Beispiel galt bis vor Kurzem als Hoffnungsträgerin der Tories. Die ehemalige Bildungsministerin war die erste bekennend homosexuelle Frau im Kabinett. Sie war so etwas wie das moderne Gesicht der Konservativen. Greenings Problem: Sie stimmte mehrmals gegen die Regierung und ihren Brexit-Plan - und fiel damit in Ungnade.

Die Entscheidungen von Abgeordneten wie Greening sind Ausdruck der Neuausrichtung bei den Tories. Monatelang hatte Johnson auf einen möglichst harten Brexit, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU, gedrängt. Nach seiner Amtsübernahme im Sommer trimmte er die Tories auf No-Deal-Kurs. "Meine Befürchtungen, dass die Konservative Partei zur Brexit-Partei wird, sind wahrgeworden", sagte Greening im September. Deshalb wolle sie nicht erneut kandidieren.

Stimmung vergiftet

Doch auch außerhalb des Parlaments hat der Brexit die Stimmung vergiftet. Die Abgeordneten stehen öffentlich enorm unter Druck, werden sowohl von Proeuropäern als auch von EU-Gegnern mit wütenden Botschaften attackiert. Gleichzeitig müssen sie schwierigste Entscheidungen treffen in einer für Großbritannien historischen Situation. Für viele ist das nur schwer zu ertragen.

"Ich bin froh, wenn ich hier rauskomme", sagt etwa der Labour-Abgeordnete Jim Fitzpatrick, der einst für den Verbleib in der EU votiert hatte, dann aber die Austrittsdeals von Johnson und dessen Vorgängerin Theresa May unterstütze.

Frauen leiden offenbar besonders unter der Feindseligkeit. Eine Untersuchung der "Financial Times" zeigt, dass weibliche Abgeordnete unverhältnismäßig oft Ziel von Hasskommentaren sind.

Hetze gegen Politikerinnen

In der "Times" schrieb kürzlich die frühere Tory-Parlamentarierin Caroline Spelman über "sexuell aufgeladene Rhetorik" bei den Online-Beschimpfungen. "Es ist nicht überraschend, dass so viele gute Kolleginnen sich entschieden haben, bei der Wahl abzutreten."

Es gibt aber natürlich auch persönliche Überlegungen, die eine Rolle spielen. Abgeordnete müssen an ihr Leben nach der Politik denken. "Es geht nicht um Boris oder Politik," sagte der Brexit-Gegner Richard Harrington. "Ich werde 62 Jahre alt und Gott sei Dank bin ich fit und gesund." Harrington will nun ein Sozialunternehmen gründen.

Die Labour-Abgeordnete Teresa Pearce wiederum denkt an die Familie, vor allem ihre Enkel, für die sie mehr Zeit haben möchte. "Jeder kann ihr Abgeordneter sein", sagt sie, "aber niemand anderes ihre Oma."