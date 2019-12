Wahl in Großbritannien Johnson sieht "starkes neues Mandat für Brexit"

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat den voraussichtlichen Ausgang der Wahl in Großbritannien als "starkes Mandat" für seinen Brexit-Kurs bezeichnet. Er habe nun den Wählerauftrag, das Land zusammenzuführen und es "voranzubringen", erklärte Johnson am frühen Freitagmorgen in London.

Wahlforscher sagten am Freitagmorgen nach Auszählung der Hälfte der Wahlkreise eine deutliche Mehrheit für Johnsons Konservative voraus. Nachwahlbefragungen vom Donnerstagabend hatten bereits darauf hingedeutet, dass die Tories voraussichtlich die absolute Mehrheit im Unterhaus erobert haben. Die Partei errang nach diesen Prognosen 368 der insgesamt 650 Parlamentssitze. Mit offiziellen Ergebnissen wird in den kommenden Stunden gerechnet.

Eine absolute Mehrheit für die Tories würde es Johnson ermöglichen, sein mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen zügig vom Unterhaus verabschieden zu lassen. Er könnte damit Großbritannien bis zum Ablauf der geltenden Frist am 31. Januar aus der Europäischen Union führen.

Johnson konnte auch seinen Londoner Wahlkreis Uxbridge mit klarer Mehrheit halten: Er holte offiziellen Angaben zufolge rund 7000 Stimmen mehr als sein nächster Mitbewerber. Im Vorfeld der Wahl waren Spekulationen laut geworden, Johnson könnte seinen Parlamentssitz verlieren, seine Partei die Wahl aber insgesamt gewinnen. Das hätte die Position des Premierministers schwächen können. Nun erklärte er: "Wir leben in der großartigsten Demokratie der Welt."

So reagiert die Labour-Partei

Als großer Wahlverlierer gelten die Labour-Partei und ihr Chef Jeremy Corbyn. Er kündigte am Freitagmorgen an, seine Partei nicht mehr in eine Wahl führen zu wollen. Es sei jedoch nach der Niederlage ein Reflektionsprozess für die Partei notwendig, den er als Parteichef begleiten wolle.

Labour fuhr mit einer unentschiedenen Haltung zum Brexit eines der schlechtesten Ergebnisse der jüngeren Geschichte ein und verlor die vierte Parlamentswahl in Folge gegen die Konservativen.

In Schottland liegt die Schottische Nationalpartei ab. Das befeuerte Spekulationen über ein möglicherweise bevorstehendes neues Unabhängigkeitsreferendum. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wertete den prognostizierten Wahlausgang auf Twitter als "bitter" für das Land. Gleichzeitig freute sie sich über das starke Abschneiden ihrer Schottischen Nationalpartei.