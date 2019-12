+++ Liveticker zu den Parlamentswahlen +++ Jubel, Trauer, Schock - so reagiert Großbritannien

Die Briten haben gewählt, das Wichtigste in Kürze: Der konservative Premier Boris Johnson , der nur auf den Brexit als Thema gesetzt hat, holt einen Erdrutschsieg . Jeremy Corbyn , Chef der Labour-Partei, erlebt ein Debakel und verlor offenbar mehr als zwei Dutzend Mandate. In Schottland triumphiert die Scottish National Party (SNP). 12/13/19 5:14 AM Die Mehrheit wächst weiter, jetzt sind es 333 Sitze für die Konservativen , das zeigt die aktuelle BBC-Grafik auf deren Homepage. 12/13/19 5:09 AM Jetzt ist es offiziell: Die Konservativen von Boris Johnson haben die absolute Mehrheit. Mindestens 330 Sitze gehen an die Tories. Die Oppositionspartei Labour ist schwer geschlagen, die "echte Opposition" sitzt jetzt in Schottland, bewertet ein Kommentator der BBC. 12/13/19 5:07 AM Boris Johnson hingegen ist zum Tanzen aufgelegt: 12/13/19 5:03 AM In London flossen bei Labour - veständlich - Tränen. Es sieht nach einem historischen Fiasko für die einst stolze Arbeiterpartei aus. 12/13/19 4:51 AM Größter Gewinner neben Premier Johnson: Schottlands Nationalisten . SNP-Chefin Sturgeon deutet das Votum als Mandat für eine Abspaltung Schottlands aus dem Vereinigten Königreich. Sturgeon bei der BBC: "Es gibt jetzt ein Mandat, den Schotten eine Wahl über ihre Zukunft zu geben. Johnson mag ein Mandat haben, England aus der EU zu führen. Er hat eindeutig kein Mandat, Schottland aus der Europäischen Union zu führen.“ Und sie wiederholt ihren klaren Wahlkampfslogan: "Wir wollen keine Brexit." Wir, das heißt bei Sturgeon natürlich: Wir Schotten. 12/13/19 4:47 AM Das Debakel für Jeremy Corbyn zeigt sich deutlich im ganzen Land. England ist fst völlig blau. In Schottland konnte Labour Partei nur ein Mandat gewinnen - in Edinburgh. Nun färbt die Scottish National Party den Norden fast einheitlich gelb. Das sind die Zahlen der 23-Uhr-Prognose der BBC. Show more Tickaroo Liveblog Software