Unterhauswahlen Großbritannien sucht den Ausweg aus dem Brexit-Patt

Vor einigen britischen Wahllokalen haben sich bereits am Morgen Schlangen gebildet. Wer dort ausharrt, benötigt zunächst eines: wetterfeste Kleidung. Es ist kalt an diesem Donnerstag im Vereinigten Königreich, wenige Grad über null, dazu regnet es vielerorts, sogar Schnee ist mitunter angekündigt. Es ist die erste Dezember-Wahl seit Jahrzehnten.

Doch nicht nur die Jahreszeit macht diesen Tag so besonders. Bis 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wenn die Wahllokale schließen, entscheiden die Briten nicht nur über die neue Führung ihres Landes - sondern indirekt auch über dessen Rolle in Europa. Eine erste Prognose der Meinungsforscher ist für 23 Uhr angekündigt. Doch es dürfte bis in die Morgenstunden dauern, bis man die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Westminster belastbar einschätzen kann. Die Hintergründe zur Wahl.

Die Kandidaten

Das britische Wahlrecht bevorzugt die beiden größten Parteien. Selbst wenn diese schwächeln, gilt als sicher: auch der neue Regierungschef ist entweder ein Tory oder ein Labour-Politiker. Amtsinhaber Boris Johnson kämpft dafür, erstmals als Anführer der Konservativen eine Wahl zu gewinnen. Im Juli hatte der frühere Außenminister den Führungswettbewerb bei den Konservativen gewonnen und anschließend Theresa May als Premierminister abgelöst. Doch seither haftet Johnson der Makel an, für den Posten in Downing Street nicht wirklich demokratisch legitimiert zu sein. Das soll sich nun ändern.

Labourchef Jeremy Corbyn wiederum unternimmt den zweiten Anlauf auf das wichtigste Amt im Staat. 2017 war der Altlinke und einstige Hinterbänkler nach einer furiosen Aufholjagd mit seiner Partei überraschend knapp gegen May und ihre Tories gescheitert.

Wichtige Rollen bei dieser Wahl spielen auch zwei weitere Politiker: Jo Swinson hat ihre Liberaldemokraten als proeuropäische Partei positioniert, die den Brexit klar ablehnen. Die Liberalen hatten etwa bei der Europawahl stark abgeschnitten, ebenso die Brexit-Partei von Nigel Farage. Beide könnten den großen Parteien in umkämpften Wahlkreisen wehtun.

Die Ausgangslage

Durch das jahrelange Brexit-Chaos schwankt die politische Stimmung im Vereinigten Königreich extrem. Nach den Wahlen 2017 lagen Labour und Tories zunächst lange Kopf an Kopf in den Umfragen. Vor den Europawahlen im Mai sackten beide Parteien jedoch ab. Vor allem die Tories schnitten miserabel ab und landeten nur auf Platz fünf.

Video: Brexit - Die wählen, die Briten

Video Topical Press Agency/ Hulton Archive/ Getty Images

Unter Johnson haben sich die Konservativen jedoch wieder erholt. Offensichtlich scheinen sich die Wähler an Johnsons mitunter vogelwilder Brexit-Taktik und seinem fragwürdigen Umgang mit der Wahrheit nicht zu stören. Im Gegenteil. Die Tories stehen in den Umfragen stabil da - über der 40-Prozent-Marke. Labour liegt etwa zehn Punkte dahinter. Britische Erhebungen sind erfahrungsgemäß mit Vorsicht zu genießen. Doch klar ist: es dürfte sehr schwer werden für Corbyn, auch wenn seine Partei zuletzt ebenfalls etwas zulegte.

Entscheidend wird am Ende wohl sein, welche Parteien sich in jenen Wahlkreisen durchsetzen, in denen es besonders eng zugeht. Im Vereinigten Königreich gibt es keine Zweistimmen und Wahllisten, die Zusammensetzung des Parlaments wird allein über Direktmandate, also die Sieger in den 650 Wahlkreisen, bestimmt. Labour hofft auf die Unterstützung von Anhängern der Liberalen und der Grünen, die sich zum Ziel setzen, einen Tory-Kandidaten zu verhindern. Der Premier hingegen hat die Zusage von Rechtspopulist Nigel Farage, keine Hochburgen der Konservativen anzugreifen. Vorteil Johnson.

Der Wahlkampf

Im Grunde lief der Wahlkampf seit Johnsons Amtsübernahme im Juli. Von Beginn an bereitete sich der Premier auf Neuwahlen vor, trimmte seine Tories auf einen knallharten Brexit-Kurs, schmiss unliebsame Moderate aus der Fraktion. In den ständigen Scharmützeln im Unterhaus brandmarkte er seinen Gegner Corbyn als wankelmütigen Brexit-Verhinderer.

Der Brexit blieb auch im Wahlkampf das Thema Nummer eins, wenngleich sich beide Parteien darum bemühten, sich mit sozialen Versprechungen gegenseitig zu übertrumpfen. Johnson wiederholte mantrahaft seine Parole, er sei derjenige, der den Brexit endlich erledige.

Corbyn wiederum litt bis zuletzt unter seinem miesen Image als linker Hardliner, der das Antisemitismusproblem in den eigenen Reihen nicht in den Griff bekommt. Immer wieder suchte er den Befreiungsschlag - etwa indem er mit Regierungsinternas Johnson vorhielt, das nationale Gesundheitssystem NHS den USA zum Ausverkauf anzubieten.

Die Folgen

Johnson hatte auf Neuwahlen gedrängt, weil seine Regierung im Unterhaus über keine Mehrheit mehr verfügt. Die Machtsituation im Parlament gilt als völlig verfahren. Der Brexit dominiert alles, ein Ausweg ist bislang nicht in Sicht. Johnson will nun die Verhältnisse ordnen - mit einer klaren Mehrheit für seine Tories.

Gelingt das dem Premier, wäre der Weg frei für seinen Brexit-Kurs. Der Widerstand im Unterhaus gegen Johnsons mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen wäre gebrochen. Stimmen die Abgeordneten dem Deal zu, könnte Großbritannien die Europäische Union am 31. Januar geregelt verlassen. Doch Johnson hat stets klar gemacht, dass er auch zu "No Deal", einem harten Brexit ohne Abkommen, bereit wäre.

Möglich wäre aber auch, dass die Tories zwar wieder stärkste Kraft werden, jedoch nur mit hauchdünner Mehrheit - oder, dass sie gar erneut eine Minderheitsregierung bilden müssen. In diesem Fall könnte sich die Brexit-Hängepartei weiter in die Länge ziehen.

Labour wiederum tut sich noch immer schwer mit einer klaren Positionierung beim Brexit. Die offizielle Parole: Corbyn will einen neuen Deal mit Brüssel verhandeln und diesen dann den Briten in einem zweiten Referendum vorlegen - mit der Option, in der EU zu bleiben. Allerdings will Labour in der Abstimmung neutral bleiben. Diese Unentschlossenheit war eine der schwersten Hypotheken für Corbyns Partei im Wahlkampf.

Für Labour scheint eine absolute Mehrheit kaum erreichbar. Selbst wenn die Partei die Tories noch überholt, wäre sie auf Unterstützung anderer Kräfte angewiesen - etwa der SNP, die den Brexit ablehnt. Die Schotten könnten im Gegenzug ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit ihres Landes fordern.