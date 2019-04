Der für das umstrittene US-Gefangenenlager Guantanamo zuständige Kommandeur, Konteradmiral John Ring, hat seinen Posten verloren. Grund sei "der Verlust des Vertrauens in seine Fähigkeit zu kommandieren", teilte das US Southern Command in Doral im Bundesstaat Florida mit. Rings bisheriger Stellvertreter, Brigadegeneral John Hussey, werde die Führung der "Joint Task Force Guantanamo" kommissarisch übernehmen.

Der Wechsel werde keine Auswirkungen auf die Gefangenen in dem US-Lager auf Kuba haben, hieß es. Weitere Details wurden nicht genannt.

Ein namentlich nicht genannter Militärsprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Entscheidung sei das Ergebnis wochenlanger Ermittlungen. Auch er lehnte es jedoch ab, konkreter zu werden. Ring führte das Kommando über Guantanamo seit April 2018.

Das Lager war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten. Bushs Nachfolger Barack Obama wollte es schließen, scheiterte aber am Widerstand im US-Kongress.

US-Präsident Donald Trump verfügte im Januar vergangenen Jahres, dass das umstrittene Lager weiter existieren soll. Im vergangenen Herbst befanden sich dort 40 Insassen.