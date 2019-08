Wer regiert künftig in Guatemala - und wie wird das Verhältnis zu den USA unter Donald Trump aussehen? Zumindest der erste Teil dieser Frage scheint beantwortet. Bei der Präsidentenwahl hat sich der konservative Kandidat Alejandro Giammattei zum Sieger erklärt.

Es werde ihm eine "enorme Ehre sein, Präsident dieses Landes zu sein", sagte Giammattei am Sonntagabend (Ortszeit) in Guatemala Stadt. Nach Auszählung der Stimmen in mehr als 80 Prozent der Wahllokale hatte Giammattei einen deutlichen Vorsprung vor seiner Rivalin, der Sozialdemokratin und früheren Präsidentengattin Sandra Torres. Er kam auf knapp 60 Prozent, Torres lag in der Stichwahl bei etwa 40 Prozent.

Im Wahlkampf in dem zentralamerikanischen Land hatte ein Asylabkommen mit den USA eine große Rolle gespielt, das kürzlich von US-Präsident Donald Trump durchgesetzt worden war. Die US-Regierung will Guatemala künftig als "sicheren Drittstaat" behandeln.

Das Land plagen massive Probleme

Dies würde bedeuten, dass Flüchtlinge aus anderen zentralamerikanischen Staaten, die über Guatemala Richtung USA reisen, in Guatemala ihren Asylantrag stellen müssten und von den USA dorthin zurückgeschickt werden könnten. Wie andere Länder der Region ist Guatemala aber von Armut und Gewalt geprägt.

So bekommt das bevölkerungsreichste Land Zentralamerikas seit dem Ende des Bürgerkriegs 1996 die eigenen Probleme kaum in den Griff:

Guatemala leidet selbst massiv unter der Gewalt der Jugendbanden.

Darüber hinaus kennzeichnen das Land Armut und Ausgrenzung der Ureinwohner. Nach Uno-Angaben leben 60 Prozent der Guatemalteken in Armut, 23 Prozent in extremer Armut. Betroffen ist davon vor allem die indigene Bevölkerungsmehrheit.

Hauptverantwortlich für die Übel des Landes ist die mafiöse Politikerkaste, die den Staat ausplündert, Institutionen gleichschaltet und Gegner kaltstellt, die das System aufbrechen wollen.

Giammattei sagte während des Wahlkampfs, er kenne den Inhalt des Abkommens nicht und werde sich damit erst nach seiner Wahl auseinandersetzen.