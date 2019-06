Als das Verfassungsgericht von Guatemala Mitte Mai sein Urteil über Thelma Aldana fällte, war das Ende der wichtigsten Institution des Landes im Kampf gegen Korruption praktisch besiegelt: Denn sie darf bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag nicht antreten. Das entschieden die Richter mit sechs zu eins Stimmen.

Die 63-Jährige war die einzige Bewerberin, die sich für die so genannte "Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala" (Cicig) einsetzen wollte. Die Uno-Organisation hatte jahrelang in dem bevölkerungsreichsten Land Zentralamerikas aufgeräumt. Die Cicig ging in Zusammenarbeit mit Aldana, damals Generalstaatsanwältin, gegen korrupte Politiker vor.

Doch die guatemaltekische Regierung unter Präsident Jimmy Morales, einem früheren Comedian, will die Arbeit der Kommission jetzt beenden. Und US-Präsident Donald Trump lässt diese Entwicklung zu - obwohl ein Ende der Cicig auch Folgen für die USA haben könnte.

2007 blieben 90 Prozent der Straftaten ungeahndet

Die Cicig war 2006 auf Drängen von Guatemala ins Leben gerufen worden: Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs im Land hatte die Uno im Kampf gegen Straflosigkeit und Korruption um Hilfe gebeten. Als die Kommission dann eine Jahr später ihre Arbeit aufnahm, waren bis dahin etwa 90 Prozent der Straftaten nicht geahndet worden.

Die Cicig sollte eine unabhängige, professionelle Justiz aufbauen - und hatte Erfolg: In mehr als 100 Fällen hat das Team aus Kriminaltechnikern, Abhör- und Ermittlungsexperten, erfahrenen Anwälten und ehemaligen Richtern seitdem ermittelt.

Das sorgte unter anderem für den Sturz von Morales-Vorgänger Otto Pérez - und brachte Pérez und zwei weitere frühere Präsidenten hinter Gitter. Außerdem wurden bestechliche Richter entmachtet und mehr als 60 kriminelle Vereinigungen aufgedeckt. Laut einer Studie der mexikanischen Unversidad de Américas sank die Straflosigkeit in dem zentralamerikanischen Land auf weniger als 63 Prozent. Damit wurde die Cicig zum Modell für andere Staaten der Region.

Die Cicig hat für Trump keine hohe Priorität

Bisher unterstützten die USA die Arbeit der Uno-Korruptionsjäger. Unter Präsident Barack Obama vertrat Washington eine klare Haltung: Förderungen, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik oder der Infrastruktur Guatemalas, gibt es nur, wenn die Cicig ihre Arbeit machen darf. Doch unter Donald Trump bleibt diese Unterstützung jetzt aus.

NEIL HALL/ EPA-EFE/ REX Donald Trump zeigt kein Interesse an der Cicig

Wenn der US-Präsident über Zentralamerika spricht, geht es ihm vor allem um Drogen und Flüchtlinge - sie sollen die USA nicht erreichen. Lateinamerika-Experte Günther Maihold von der Bundeszentrale für politische Bildung erklärt sich Trumps Vorgehen so: Wenn der US-Präsident wegen der Cicig Druck ausübt, ist die politische Elite Guatemalas zu sehr mit dem eigenen Rechtsstaat beschäftigt, als dass sie hart durchgreifen kann, um Trumps Ziele zu erreichen.

Guatemala zog zudem schnell nach, als die USA ihre Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegte. Und dass das Land anders als Panama und andere lateinamerikanische Staaten enge Beziehungen zu China ausschlägt, dürfte Trump ebenfalls gefallen haben.

Morales war einst Unterstützer der Cicig

Doch eine korrupte politische Führung führt zu einer schwachen Wirtschaft, Unsicherheit im Land und schafft Platz für kriminelle Organisationen. All das befeuert die Probleme, die der US-Präsident fürchtet: Drogenhandel und Migration. Seit Oktober vergangenen Jahres sind laut der "New York Times" etwa 160.000 Menschen aus Guatemala über die mexikanische Grenze in die USA gelangt. Das entspricht etwa einem Prozent der Bevölkerung.

Carlos Lopez/ EPA-EFE/ REX Zentralamerikanische Flüchtlinge in Mexiko

Trotzdem reagierten die USA kaum, als Morales im Januar ankündigte, die Cicig umgehend schließen zu wollen. Die US-Regierung veröffentlichte ein kurzes, allgemeines Statement zur Sorge über Korruption in Guatemala - ohne die Kommission zu erwähnen.

Morales hat also freie Hand. Einst war er ein Unterstützer der Cicig. Das änderte sich aber, als seine Familie und auch er wegen mutmaßlicher illegaler Wahlkampffinanzierung ins Visier der Ermittler gerieten. Die Vorwürfe bestreitet Morales.

Das Mandat endet im September

Eingeschränkt ist die Uno-Kommission schon jetzt: Cicig-Chef Ivan Velásquez, der zusammen mit Aldana den Ehrenpreis beim Alternativen Nobelpreis gewann, darf nicht mehr nach Guatemala einreisen. Die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft, an deren Spitze Aldana nicht mehr steht, wurde stark zurückgefahren. Zwar scheiterte eine schnelle Schließung der Cicig vor Gericht. Aber das aktuelle Mandat endet im September, und Morales will es nicht verlängern.

Moises Castillo/ AP Alejandro Giammattei: Der Kandidat vermeidet ein klares Bekenntnis zur Cicig

Was passiert nach der Wahl mit der Uno-Organisation? Morales darf laut Verfassung nicht erneut antreten. Aber auch die aussichtsreichsten Kandidaten, Sandra Torres, Alejandro Giammattei und Roberto Arzú, haben sich gegen die Cicig positioniert oder vermeiden ein Bekenntnis zu ihr. Dabei genießt die Kommission in Guatemalas Bevölkerung hohes Ansehen. In Umfragen spricht sich weit über die Hälfte der Bürger deutlich für die Arbeit der Cicig aus.

Thelma Aldana verfolgt das Geschehen seit März aus dem Ausland. Denn in Guatemala gibt es einen Haftbefehl gegen sie. Ihr werden Fehlverhalten in ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin vorgeworfen, unter anderem Steuerhinterziehung. Deswegen darf sie nicht kandidieren. Aldana nennt die Anschuldigungen politisch motiviert. Auch wenn schwer zu überprüfen sei, ob die Vorwürfe stimmen, sagt Experte Maihold: "Das System schlägt immer wieder zurück."