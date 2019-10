Die US-Justiz hat das staatliche türkische Kreditinstitut Halkbank angeklagt, sie wirft ihm Betrug, Geldwäsche und die Umgehung von Iran-Sanktionen in Milliardenhöhe vor. Das "wagemutige" Vorgehen der Bank sei von ranghohen türkischen Regierungsvertretern unterstützt worden, die teils Millionen US-Dollar Bestechungsgelder kassiert hätten, erklärte der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman.

Nach Ansicht der Anklage soll Halkbank von 2012 bis 2016 rund 20 Milliarden US-Dollar an iranischen Geldern verschoben haben, das sind umgerechnet rund 18,1 Milliarden Euro.

Turkish Bank Charged in Manhattan Federal Court for Its Participation in a Multibillion-Dollar Iranian Sanctions Evasion Scheme https://t.co/uSx8pbRCD1 — Justice Department (@TheJusticeDept) October 15, 2019

Das Vorgehen der Justiz kommt zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen Washington und Ankara schwer belastet sind. Hintergrund ist der türkische Einmarsch im Norden Syriens.

Ein Mitarbeiter der türkischen Botschaft in Washington sagte nun gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: "Diese Anklage stellt einen zusätzlichen Schritt dar, der sich nicht positiv auf die aktuellen Beziehungen zwischen den USA und der Türkei auswirkt."

Erdogan: Werden niemals Waffenruhe erklären

Die USA hatten mit dem Rückzug ihrer Truppen aus Nordsyrien einer türkischen Offensive in der Gegend den Weg geebnet. Nach dem Beginn der Militäroffensive hatte US-Präsident Donald Trump seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan mehrfach aufgefordert, das Vorgehen zu stoppen. Erdogan lehnte das nun erneut ab.

"Wir werden niemals eine Waffenruhe erklären", sagte er am Dienstag nach einem Bericht von CNN-Türk im Gespräch mit Journalisten auf dem Rückflug von einem Besuch in Aserbaidschan. Die türkischen Truppen müssten erst ihr Ziel erreichen - und das sei die Einrichtung einer Schutzzone entlang der Grenze.

Am Mittwoch will US-Vizepräsident Mike Pence zusammen mit Außenminister Mike Pompeo zu einer Vermittlungsmission in dem Konflikt zwischen der Türkei und den Kurdenmilizen in Nordsyrien aufbrechen. Für Donnerstag ist nach Angaben des Weißen Hauses ein Treffen von Pence mit Erdogan geplant.

Mehr zum Thema Erdogans Syrien-Offensive Kriegsherr von Putins Gnaden

Die US-Justiz ist bereits früher gegen führende Halkbank-Angestellte vorgegangen, darunter deren früheren Vizechef Hakan Atilla. Er war 2018 in New York zu einer Gefängnisstrafe von 32 Monaten Haft verurteilt worden, wurde jedoch im Juli in die Türkei überstellt - wo ihn bei der Rückkehr unter anderem der Finanzminister als Held begrüßte.

Erdogan hatte den Schuldspruch Atillas heftig kritisiert. Der Prozess gegen den Banker hatte die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA schwer belastet. Ein türkisch-iranischer Goldhändler, Reza Zarrab, war dabei zunächst Mitangeklagter, kooperierte aber später und sagte dann unter anderem gegen Attila aus. Er erklärte damals auch, dass Erdogan in seiner Zeit als Ministerpräsident den illegalen Geschäften der Bank 2012 zugestimmt habe.