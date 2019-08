Besetzung des Hongkonger Flughafen Sie wollen, dass die Welt sie versteht

Am Flughafen Hongkong verteilt eine junge Frau Schutzmasken aus Stoff. "Nur für den Fall", sagt sie und drückt sie Menschen in die Hand. Am Montagnachmittag ließen die Behörden den Airport schließen, nachdem Tausende Demonstranten die Wartehalle in Beschlag genommen hatten. Nur Flüge im Anflug dürfen noch landen. Alle ausgehenden Flüge sind gestrichen.

Daraufhin kamen in der Stadt Ängste auf, größere Ungemach könnte sich zusammenbrauen. Im Internet machten Gerüchte die Runde, wonach die Polizei den Flughafen räumen könnte - womöglich gar mit Gewalt und dem Einsatz von Tränengas.

Aber das scheint nun am Abend eher unwahrscheinlich. Noch immer kommen Reisende und Flugpersonal in der Ankunftshalle an. Wo sonst Taxifahrer und Verwandte die Ankommenden begrüßen, warten Protestierende in schwarzer Kleidung, viele mit Mundschutz. Viele Reisende schauen verwundert, manche nehmen die Flugblätter entgegen, andere fotografieren. "Halte zu Hongkong" rufen die Demonstranten ihnen zu und: "Kämpft für die Freiheit" Sie rufen in Englisch, weil sie wollen, dass die Welt versteht, was sie zu sagen haben. Ihr Ziel ist es, internationale Aufmerksamkeit zu erreichen - und das macht die Proteste so unangenehm, für die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone ebenso wir für Peking.

Proteste in Hongkong: Einschätzungen von SPIEGEL-Reporterin Laura Höflinger

Seit zehn Wochen demonstrieren die Menschen. Was als Protest gegen ein Auslieferungsabkommen mit China begann, hat schnell grundsätzliche Züge angenommen. Es geht um das Verhältnis zu China, demokratische Rechte - aber vor allem auch um das Vorgehen der Polizei in der Stadt. Viele der Demonstranten zeigen nicht nur Verachtung gegen die Beamten, sondern Wut, manche auch Hass. Transparente am Flughafen beschimpfen die Beamten als "Mörder" und Schlimmeres.

Die Führung in Peking bewertet die Entwicklung in Hongkong in immer schärferen Tönen. In einer dritten Erklärung binnen drei Wochen warnte das für die beiden Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau zuständige Büro der Zentralregierung die Demonstranten. Ihre Proteste trügen "Anzeichen von Terrorismus". Hongkong sei an einem "kritischen Punkt" angelangt, Angriffe auf Polizeibeamte seien nicht hinzunehmen. "Diese Art von Gewalttätigkeit muss resolut bekämpft werden, dem Gesetz entsprechend, ohne Zögern und ohne Gnade."

In der Nacht zum Montag war es zu blutigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Protestierenden gekommen. Dabei wurde eine junge Frau mit einem Geschoss im Auge getroffen. Sie ist seitdem einseitig blind. Ein Video zeigt, wie ein junger Mann vor der U-Bahn von Polizisten zu Boden gedrückt wird. Er war während der Verfolgung gestürzt und blutet aus dem Mund.

Die Polizei setzte Tränengas in einer der Hauptverkehrsstraßen Hongkongs ein, das Gas kroch auch ins Innere der U-Bahn-Station. Bewohner berichteten, sie hätten das Gas noch in ihren Wohnungen riechen können. Die Polizei gab an, Demonstranten hätten die Beamten angegriffen, zudem habe die Kundgebung keine Genehmigung gehabt.

Police fire tear gas in Hong Kong railway stations as city sees its 10th weekend of protestshttps://t.co/ONKZr1w5ST pic.twitter.com/LaLgkXWJK7 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 12, 2019

Am Flughafen von Hongkong halten viele Demonstranten am Montagabend (Ortszeit) Bilder der verwundeten jungen Frau mit dem verletzten Auge hoch. Andere tragen Augenbinden mit roter Farbe. Das Gesicht der Verwundeten ist zu einem neuen Symbol des Protests geworden. "Wir wollen Gerechtigkeit für sie", sagt Jason, 19 Jahre alt. Und Michael, 42 Jahre, ein Zahnarzt aus Hongkong, sagt: "Das Verhalten der Polizei ist nicht hinzunehmen. Die Frau hätte sterben können." Er selbst fühle sich am Flughafen jedoch sicher. "Mein Protest ist friedlich, und deswegen gibt es keinen Grund, mir etwas zu tun."

Tatsächlich blieben die Proteste gewaltlos. Die Demonstranten lassen die Reisenden passieren, viele sitzen oder liegen einfach am Boden und schauen auf ihre Mobiltelefone. Schon am frühen Abend hatte sich der Flughafen deutlich geleert. Viele Menschen, Reisende wie Demonstranten, hatten sich nach der Schließung des Airports auf den Weg nach Hause gemacht.

Der Verkehr rund um das Gelände war unterdessen weitgehend zum Erliegen kommen. Tausende Menschen, viele von ihnen in der schwarzen Kleidung der Protestierenden, hatten sich zu Fuß Richtung Stadt aufgemacht, weil die Busse die Terminals nicht mehr erreichen konnten. "Wir haben gehört, die Polizisten seien auf dem Weg", sagt eine junge Frau, die ihren Namen lieber nicht nennen will, "das hat uns Angst gemacht."