Handelsstreit China warnt vor Reisen in die USA

Einen Tag nach der Warnung vor einem Studium in den USA hat die Regierung in Peking nach Angaben von Staatsmedien auch eine Reisewarnung für die Vereinigten Staaten ausgesprochen. Chinesische Touristen werden darin demnach auf die Gefahren von Waffengewalt, Raub und andere Bedrohungen in den USA hingewiesen.

Chinesische Bürger und Unternehmen in den USA sollten die Vorkehrungen für ihre Sicherheit erhöhen. Auch müssten Chinesen mit Schikanen durch US-Behörden rechnen.

Am Montag hatte die Regierung in Peking Einheimische bereits vor einem Studium in den Vereinigten Staaten gewarnt. Seit Kurzem hätten chinesische Studierende immer wieder Probleme mit der Aufenthaltsdauer oder bei der Beantragung von Visa gehabt, so die Behörde. Das betreffe sowohl chinesische Studierende, die in die USA einreisen wollen, als auch solche, die bereits dort studieren.

Die Beziehungen sind unter anderem wegen des seit Monaten anhaltenden Handelsstreits zwischen den beiden Ländern angespannt. US-Präsident Donald Trump hatte vor rund einem Jahr einen Handelsstreit mit China begonnen. Die beiden weltgrößten Wirtschaftsmächte überziehen sich seither mit immer neuen Strafzöllen und Vorwürfen.