Irans Präsident vor der Uno Rohani fordert vor Gesprächen erst Stopp der Sanktionen

Irans Präsident Hassan Rohani hat sich bei seiner Rede vor der Uno-Vollversammlung unnachgiebig gezeigt. Gespräche mit der US-Regierung könne es erst geben, wenn Washington weniger Druck ausübe. "Stoppen Sie die Sanktionen, um den Weg für den Beginn von Verhandlungen freizumachen", forderte Rohani.

Man könnte die Einladung zu Verhandlungen nicht ernst nehmen, wenn die USA behaupteten, "die härtesten Sanktionen der Geschichte gegen die Würde und den Wohlstand unserer Nationen verhängt zu haben". Iran habe sich niemals fremden Aggressionen und Betrügereien ergeben. Die USA müssten sich deshalb wieder an die Verpflichtungen des Atomdeals von 2015 halten. Diesen hatte US-Präsident Donald Trump aufgekündigt.

Er habe kein Interesse an einem "Erinnerungsfoto" mit Trump. Dies stehe am Ende von Verhandlungen, nicht an deren Anfang. "Die Geduld Irans hat Grenzen", warnte Rohani.

Trotz vieler Spekulationen über ein Treffen von Trump und Rohani zeichnet sich in New York bislang keine Annäherung in dem Konflikt ab. Trump hatte Iran in seiner Ansprache bei der Uno-Vollversammlung am Dienstag mit weiteren Sanktionen gedroht. Insgesamt schlug er in seiner Rede aber einen moderaten Ton gegenüber Gegnern und Konkurrenten der Vereinigten Staaten an.

Unterzeichnerstaaten bekennen sich zu Atomabkommen

Trotz aller Spannungen bekannten sich die sechs an dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe beteiligten Staaten zu der umstrittenen Vereinbarung. Nach einem Treffen in New York zeigten sich die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und Iran in einer von der EU verbreiteten gemeinsamen Erklärung einig, dass das Abkommen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Verbreitung von Nuklearwaffen spielt. Sie unterstreichen darin die Bedeutung "der vollständigen und effektiven Umsetzung" der Vereinbarung von 2015, aus der die USA im vergangenen Jahr ausgestiegen sind.