Am Samstag machte Jordaniens König Abdullah II. einen Tagesausflug nach Abu Dhabi - morgens hin, abends wieder zurück nach Amman. Mohammed bin Zayed, Kronprinz von Abu Dhabi und de-facto Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate, empfing den Gast in betont ungezwungener Umgebung in einem einfachen Lokal zum Mittagessen.

Abdullah II. war hinterher voll des Lobes: "Ich fühlte mich wie in meiner eigenen Familie während meines Treffens mit meinem lieben Bruder, seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan und seinen Söhnen und Lieben. Ich bete zu Gott, dass er die Freundschaft und Liebe zwischen unseren Bruderländern und -völkern erhält, genauso wie ich es seit Jahren zwischen unseren Familien tue."

شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء. أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات pic.twitter.com/rzzW7QniFi — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) July 27, 2019

Doch die Freundschaft zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien ist belastet. Der Grund ist die Flucht von Prinzessin Haya bint al-Hussein nach London. Die 45-Jährige ist eine Halbschwester von Jordaniens König Abdullah II. Und sie ist eine von mindestens sechs Ehefrauen des Herrschers von Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Er ist nach seinem Namensvetter aus Abu Dhabi als Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate der zweitmächtigste Mann des Landes.

Haya ist seit Mai verschwunden. Höchstwahrscheinlich hat sie sich mit ihren zwei Kindern Jalila und Zayed, elf und sieben Jahre alt, in ihr Haus in Kensington Palace Gardens geflüchtet, einer der exklusivsten Adressen Londons. Mehr als umgerechnet 30 Millionen Euro soll sie bei ihrer Flucht mitgenommen haben.

Ein Gedicht wie eine Drohung

Ende Juni veröffentlichte Scheich Mohammed, der für seine Liebe zur klassischen arabischen Nabati-Poesie bekannt ist, ein Gedicht auf seinem Instagram-Account, das offenbar an die geflohene Gattin gerichtet war. Darin geht es um eine namentlich nicht genannte "Verräterin", die ihn belogen habe. Überschrieben ist das Gedicht mit dem Titel "Du lebtest und du starbst". Das kann man auch als Drohung lesen.

An diesem Dienstag beginnt in London eine zweitägige Anhörung zum Fall. "In diesem Verfahren geht es um die Fürsorge für die beiden Kinder aus ihrer Ehe und nicht um eine Scheidung oder Finanzen", teilte das Gericht in der britischen Hauptstadt vorab mit. Ob Haya und Mohammed persönlich vor Gericht erscheinen, ist offen.

Fest steht, dass sich die Noch-Eheleute jeweils von den prominentesten Anwältinnen für Familienrecht in Großbritannien vertreten lassen. Baroness Fiona Shackleton verhandelte in den Neunzigerjahren im Auftrag der königlichen Familie die Scheidungen der Prinzen Andrew und Charles von ihren Ehefrauen Sarah und Diana. Außerdem vertrat sie Madonna im Scheidungsverfahren mit Guy Ritchie.

Der wiederum setzte auf den anwaltlichen Beistand von Lady Helen Ward. Sie vertritt nun Scheich Mohammed vor Gericht. Zuvor hatte sie unter anderem den Komponisten Andrew Lloyd Webber und Formel-1-Boss Bernie Ecclestone in deren Scheidungen beigestanden.

Die Scheidung wird für Großbritannien zum Politikum

Prinzessin Haya ist in Großbritannien zur Schule gegangen und hat in Oxford studiert. Es wird erwartet, dass sie beantragen wird, mit den Kindern im Vereinigten Königreich bleiben zu dürfen. Scheich Mohammed dürfte darauf drängen, dass zumindest Tochter und Sohn nach Dubai zurückkehren. Der Fall wird darum auch zu einem Politikum für Großbritannien - schließlich unterhält London enge Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Mehr noch aber zwingt die Affäre um seine Halbschwester Jordaniens Herrscher zu einem Balanceakt. Unabhängig von seiner persönlichen Meinung darf er gegenüber dem Emir von Dubai nicht zu nachsichtig auftreten. Das könnte seinem Ansehen in Jordanien schaden, wo die neureichen Golfmonarchen ohnehin nicht besonders beliebt sind.

Andererseits ist Jordanien auf die Finanzhilfen aus den Emiraten angewiesen. Das Wirtschaftswachstum des Königreichs liegt unter zwei Prozent, die Arbeitslosenquote offiziell bei knapp 20 Prozent. Im vergangenen Jahr haben Saudi-Arabien und die VAE Wirtschaftshilfen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar gewährt, um das Land zu stabilisieren.

Ohne diese Zahlungen sähe die Lage für die Führung in Amman noch düsterer aus.