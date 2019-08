Bundesaußenminister Heiko Maas und sein russischer Amtskollegen Sergej Lawrow haben sich in Moskau bei einer Pressekonferenz eine heftige Diskussion über die Pressefreiheit in beiden Ländern geliefert. Auslöser dafür war Kritik von Maas an der Festnahme eines Mitarbeiters der Deutschen Welle bei den regierungskritischen Protesten in Moskau.

"Das ist ein absolut nicht nachvollziehbarer Vorgang", sagte er. Lawrow wies die Vorwürfe zurück: "Es gibt überall Zugang", sagte er. Im Gegenzug beklagte Lawrow, dass Mitarbeiter des Staatsfernsehsenders Russia Today und der Staatsagentur in der EU gelegentlich an ihrer Arbeit gehindert würden. Demnach hätte es Fälle eines Ausschlusses von Journalisten bei Pressekonferenzen gegeben. In Russland würden westliche Medien dagegen nicht behindert werden - auch nicht bei ihrer Berichterstattung über die Proteste.

Journalisten bei Protesten festgenommen

Das russische Außenministerium hatte dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland vorgeworfen, zu den Protesten in Moskau aufzurufen. Der Sender hatte das zurückgewiesen und Russland "Methoden eines Polizeistaats" vorgeworfen. Bei nicht erlaubten Demonstrationen in der russischen Hauptstadt hatte es Tausende Festnahmen gegeben, darunter einige Journalisten westlicher Medien.

Maas wies die Vorwürfe zurück. "Das ist nicht realistisch - weder in der Gegenwart noch in der Zukunft - zu glauben, dass Deutschland oder deutsche Medien Einfluss nehmen wollen auf die innenpolitischen Entwicklungen oder sie sogar initiieren wollen", sagte er. Maas betonte, dass sich Russland als Mitglied des Europarats verpflichtet habe, die Presse- und Versammlungsfreiheit zu schützen.

Auch die USA sahen sich dem Vorwurf Lawrows ausgesetzt, sie würden Demonstrationen gegen den Ausschluss der Opposition bei der Moskauer Stadtratswahl am 8. September unterstützen. Das russische Parlament hat inzwischen ein Gremium eingerichtet, das die Einmischung des Auslands in die Proteste untersuchen soll.

Treffen wegen Ukrainekonflikt

Thema des Treffens war eigentlich der festgefahrene Konflikt in der Ostukraine. Maas pochte auf ein baldiges Außenministertreffen zwischen Russland und der Ukraine unter deutsch-französischer Vermittlung, um die Friedensbemühungen wieder in Gang zu bringen. "Es darf keine neuen Opfer geben in diesem Krieg", sagte er. Auch in jüngster Zeit seien noch Menschen ums Leben gekommen. "Dem muss ein Ende gesetzt werden."

Wegen eines erneuten Defekts am Regierungsflieger war Maas mit einem Truppentransporter der Bundeswehr nach Moskau geflogen. Mit der Maschine werden normalerweise Soldaten in Einsatzgebiete geflogen. Zu einer Verspätung kam es aber nicht.