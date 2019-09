Ibiza-Video Rechtsmediziner widersprechen Strache

Über die Frage, ob jene Nacht auf Ibiza im Sommer 2017 eine "bsoffne Gschicht" war, wie Österreichs ehemaliger Vize-Kanzler und FPÖ-Chef, Heinz-Christian Strache, behauptete, lässt sich streiten. Schließlich standen am Ende des gut sechs Stunden langen Treffens Flaschen von Weißwein, Champagner und Wodka auf den Tischen.

Den Alkohol hatte Strache zunächst dafür verantwortlich gemacht, dass er an diesem Abend der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe in Aussicht stellte, mit ihr Parteispenden vorbei am Rechnungshof diskutierte und ihren Einstieg in die "Kronen"-Zeitung erörterte, um damit den Erfolg der FPÖ bei den Nationalratswahlen 2017 zu erhöhen.

Nachdem am 17. Mai 2019 die "Süddeutsche Zeitung" und der SPIEGEL das Video dieser bewusst gestellten Falle veröffentlich hatten, trat Strache von seinen Ämtern zurück und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) löste die Koalition mit der FPÖ auf. Die Regierung war am Ende, am kommenden Wochenende wird in Österreich neu gewählt.

Vielleicht, so sagte Strache später in Interviews, habe man ihm heimlich Tropfen in die Getränke gemischt. Wenn er sich auf dem Video sehe, sei klar: "Das bin ich nicht." Auch Straches Frau Philippa will festgestellt haben: "Das war nicht mein Mann." Straches Intimus und spätere FPÖFraktionschef, Johann Gudenus, der ebenfalls in die Falle getappt war, sprach von K.o.-Tropfen, die den beiden Männern zugefügt worden sein könnten. Das Gutachten eines "kriminaltechnischen Privatinstituts" lege dies nahe, sagte Gudenus. Veröffentlicht wurde dieses Gutachten bislang nicht.

Der Theorie mit den K.o.-Tropfen widerspricht nun ein toxikologisches Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin an der Berliner Charité, das von einem der Männer in Auftrag gegeben wurde, die Strache und Gudenus verdächtigen, ihnen derartige Substanzen beigebracht zu haben. Der Leiter des Instituts, Michael Tsokos, und sein Kollege Sven Hartwig kommen zu dem Ergebnis: Sowohl Körpersprache als auch Gesprächsverhalten von Strache und Gudenus seien unauffällig, es seien keine Ausfallerscheinungen zu beobachten.

Ihre Gesten seien "inhaltsbezogen und nicht übertrieben", Wortwahl als auch Grammatik seien sogar "ausgefeilt". Hätte man Strache und Gudenus eines der gängigen K.o.-Mittel verabreicht, heißt es weiter, wäre eine "zunehmende Ermüdung bis hin zu Benommenheit, Schläfrigkeit, Bewusstseinseintrübungen" oder sogar "komatösen Zuständen" zu erwarten gewesen.

Es sei daher schlichtweg "unmöglich", fassen die beiden Rechtsmediziner zusammen, dass Strache und Gudenus unter dem Einfluss von K.o.-Mitteln standen. Auf Anfrage von "Süddeutscher Zeitung" und SPIEGEL wollten sich die beiden Politiker nicht äußern.