Brief an Merkel Niederländische NS-Opfer fordern Entschädigung für Transporte in Konzentrationslager

Die Reichsbahn brachte während des Zweiten Weltkrieges 107.000 Juden aus den Niederlanden in deutsche Vernichtungslager. Überlebende fordern dafür in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel eine Entschädigung.