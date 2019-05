Aus Hongkong geflüchteter Aktivist "Krieg zwischen freier Welt und Totalitarismus"

Ray Wong und Alan Li sind die ersten Aktivisten aus Hongkong, die in Deutschland einen Flüchtlingsstatus erhalten haben. Ihr Fall hat kurz nach dem Bekanntwerden vor wenigen Tagen zu diplomatischen Verwerfungen geführt - die wohl auch Kanzlerin Angela Merkel bald zu spüren bekommt. Die CDU-Politikerin trifft sich kommende Woche mit dem chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan. Ob bei dem Treffen auch der Fall der beiden Hongkonger zur Sprache kommen wird, ließ Vizeregierungssprecherin Martina Fietz offen.

Das chinesische Außenministerium hat allerdings bereits mit deutlicher Kritik auf den Fall reagiert und der Bundesregierung eine "Einmischung in innere Angelegenheiten" vorgeworfen. Auch Politiker in Hongkong zeigten sich erzürnt. Die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Carrie Lam, führte mit dem deutschen Gesandten David Schmidt ein Gespräch. Danach gab sie bekannt, dass sie es "zutiefst bedauere", dass die Bundesregierung den beiden Männern Zuflucht gewährt habe.

Wong und Li gehörten im Februar 2016 zu den Anführern von Protesten in Hongkong, die zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten führten. Heute leben sie in Göttingen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Wong, warum haben Sie sich dazu entschieden, nach Deutschland zu fliehen?

Ray Wong: Deutschland hat in der Vergangenheit schon häufiger deutlich Position bezogen gegen Menschenrechtsverletzungen in China. So lebt hier mittlerweile auch die Witwe des chinesischen Nobelpreisträgers und Regimekritikers Liu Xiaobo [Liu Xia stand in ihrer Heimat lange unter Hausarrest, Anm. d. Red.]. Deutschland hat sich mehr als andere europäische Staaten für die Menschenrechte eingesetzt. Ob wir hier tatsächlich Flüchtlingsstatus erhalten würden, wussten wir aber nicht. Es gibt ja keine anderen Fälle wie der unsere.

SPIEGEL ONLINE: Ihnen ist der Status schon im vergangenen Jahr zugesprochen worden. Warum gingen Sie erst jetzt damit an die Öffentlichkeit?

Wong: Weil die Hongkonger Regierung gerade ein neues Auslieferungsgesetz prüft, wonach Menschen auch nach China überstellt werden dürfen. Damit gäbe es für uns praktisch keine Möglichkeit mehr, nach Hongkong zurückzukehren. Das unabhängige Justizsystem Hongkongs würde vollständig zerstört. Bevor das Gesetz angenommen wird, wollten wir unsere Stimmen erheben.

SPIEGEL ONLINE: Wofür haben Sie sich mit der Gruppe "Hong Kong Indigenous" genau eingesetzt?

Wong: Wir wollen die ursprüngliche Hongkonger Identität beschützen, unsere Sprache, unsere eigene Kultur. Darum ging es auch bei dem Protest im Viertel Mong Kok von 2016, wegen dem wir belangt werden sollten. Sie müssen sich das so vorstellen: In Deutschland gibt es im Winter überall Weihnachtsmärkte. Der Nachtmarkt in Mong Kok ist damit vergleichbar. 2016 kam plötzlich die Polizei dorthin und wollte den Markt niedermachen. Dagegen haben wir einen Protest organisiert. Das ist eskaliert, weil Polizisten die Leute provoziert haben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

SPIEGEL ONLINE: Was hätte Ihnen in Hongkong im Falle einer Verurteilung gedroht, wenn Sie nicht nach Deutschland gekommen wären?

Wong: Vermutlich sieben bis zehn Jahre Haft. Wenn das Auslieferungsgesetz in Kraft tritt, könnte ich aber auch nach China kommen. Da würde ich den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen. Die chinesische Regierung sieht uns als Separatisten an, darauf steht eine drastische Strafe.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern hängt ihr Protest mit der sogenannten "Regenschirm-Revolution" von 2014 im Zentrum Hongkongs zusammen?

Wong: Es gibt natürlich einen Zusammenhang. Nach der "Regenschirm-Revolution" dachten viele junge Menschen, mich eingeschlossen, dass der alte Weg, sich für Demokratie einzusetzen, nicht mehr funktioniert [Die Proteste wurden aufgelöst, die Politik zog keine Konsequenzen daraus, Anm. d. Red.]. Wir waren enttäuscht und wollten einen neuen Weg finden, um uns gegen die Einmischungen aus China zur Wehr zu setzen.

SPIEGEL ONLINE: Wie ist dieser chinesische Einfluss in Hongkong zu spüren?

Wong: Das ist sehr offensichtlich. In einigen Teilen der Stadt gibt es viele zugewanderte Chinesen vom Festland. Wenn man dort spazieren geht hört man mehr Mandarin, die offizielle chinesische Sprache, als Kantonesisch, was traditionell in Hongkong gesprochen wird. Es haben sich kleine, abgeschlossene Gesellschaften innerhalb unserer Gesellschaft gebildet. Das ist eine Strategie der chinesischen Regierung, wie auch schon in Tibet oder anderen Teilen Chinas, um dort die ursprüngliche Kultur und lokale Identität zu verdrängen.

SPIEGEL ONLINE: Sie werden am 4. Juni, dem 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers in China, im deutschen Bundestag sprechen. Was bedeutet der Termin für Sie?

Wong: Ich bin sehr aufgeregt. Die deutsche Regierung hat sich bereits häufig für Menschenrechte in Hongkong eingesetzt. Ich hoffe, dass andere europäische Staaten nachziehen werden. Die chinesische Regierung hat schon in anderen Regionen Minderheiten ausgelöscht. Wenn der Westen dem keine Aufmerksamkeit schenkt, wird es mehr Opfer geben. Hongkong steht als Beispiel für den Krieg zwischen der freien Welt und dem Totalitarismus.

SPIEGEL ONLINE: Wie wird es für Sie weitergehen?

Wong: Ich lerne hier Deutsch und möchte gerne Politik und Philosophie studieren. Wenn alles gut geht, kann ich im nächsten Wintersemester damit beginnen. Ich fühle mich in Deutschland absolut sicher.