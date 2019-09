Hongkong Aktivisten fordern Unterstützung von britischer Regierung

Vor einer Woche hatten sie die Hilfe von US-Präsident Donald Trump gefordert, in Deutschland wandte sich der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong dann an die gesamte Welt und bat um Unterstützung. Nun hoffen die Demonstranten in Chinas Sonderverwaltungszone Hongkong auf Großbritannien.

Vor dem britischen Konsulat in Hongkong war am Sonntag deshalb eine Menge los: Hunderte Demonstranten sangen die britische Nationalhymne, sie schwenkten den Union Jack und die Flagge der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong. "God save the Queen" und "Rule, Britannia" sangen sie und hielten Schilder hoch, auf denen sie der britischen Regierung vorwarfen, zu wenig Druck auf Peking auszuüben.

Hongkonger wollen britische Staatsbürgerschaft

Die Demonstranten fordern Schutzzusagen und mehr Unterstützung von der ehemaligen Kolonialmacht. Viele von ihnen wollen die Gewährung einer Staatsbürgerschaft in Großbritannien oder einer Commonwealth-Nation erreichen. "Mit der vollen Staatsbürgerschaft können sie die Hongkonger wenigstens vor der chinesischen Regierung beschützen", sagte der Demonstrant Anthony Chau, der den sogenannten BNO-Pass besitzt.

Hongkonger, die vor dem oder am 1. Juli 1997 geboren wurden, können den Status "British National Overseas" (BNO) beantragen. Er erlaubt ihnen eine visafreie Einreise nach Großbritannien, kommt allerdings nicht der Staatsbürgerschaft gleich, da er keine Arbeits- oder Aufenthaltsrechte gewährt.

Am Freitag hatte sich der letzte britische Gouverneur von Hongkong, Chris Patten, dafür ausgesprochen, Hongkongern mit dem BNO-Pass ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht in Großbritannien anzubieten. Anfang vergangener Woche unterzeichneten zudem etwa 130 britische Abgeordnete einen gemeinsamen Brief mit der Forderung, Menschen aus Hongkong eine Umsiedlung in Überseegebiete zu ermöglichen.

Carrie Lam gegen "Einmischung" von außen

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hatte ihren Unmut über mögliche Hilfe von außen vor kurzem deutlich gemacht. Sie warnte die USA eindringlich vor einer "Einmischung" in die Proteste in der Sonderverwaltungszone . Das sei "für jedes Land extrem unangebracht", sagte sie. Auch China sendete eine deutliche Botschaft: Der Staat wähnt ausländische Kräfte hinter den Protesten und drohte Abspaltungsversuche Hongkongs zu "zerquetschen".

Anfangs richteten sich die Proteste in Hongkong, die bereits seit Juni stattfinden, gegen ein geplantes Gesetz, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah. Kürzlich zog die Hongkonger Regierung das Gesetz komplett zurück. Nun geht es generell gegen die pekingtreue Führung.

Polizei geht erneut gewaltsam gegen Demonstranten vor

Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Hongkonger Regierungschefin Lam, eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, eine Amnestie für die Festgenommenen und freie Wahlen. Zuletzt kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Auch wuchs die Sorge vor einem chinesischen Militäreinsatz.

Bei einer nicht genehmigten Großkundgebung ging die Polizei am Nachmittag erneut mit Tränengas gegen gewalttätige Demonstranten vor. Sie beschoss einen Protestzug, aus dem Molotow-Cocktails und Steine geworfen wurden.