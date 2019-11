Wahlen in Hongkong Demokratischer Tsunami

Das Ergebnis der Bezirksratswahl in Hongkong ist ein Triumph für das Protestlager und ein Desaster für die Regierung. Noch nie, auch in den 150 Jahren unter britischer Herrschaft nicht, haben so viele Bewohner der früheren Kronkolonie ihren Willen bekundet - und so eindeutig: Gut 90 Prozent der Sitze und 17 von 18 Bezirksräten gingen an die Opposition, bei einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent.

Damit ist klar, dass es gar keine "schweigende Mehrheit" gibt, von der Hongkongs Regierung und ihre Herren in Peking in den vergangenen Monaten immer wieder sprachen. Die Mehrheit hat nicht geschwiegen. Sie ist seit Juni auf die Straße gegangen und hat ihren Standpunkt nun laut und deutlich bekräftigt. "Das ist die Macht der Demokratie", sagte der frühere Studentenführer Tommy Cheung, "das ist ein demokratischer Tsunami."

Zugleich tritt der Konflikt um Hongkong damit in eine neue Phase, und alle direkt und indirekt Beteiligten sollten die Chancen wahrnehmen, die ihnen dieses Wahlergebnis bietet: die Protestbewegung, die Regierung in Hongkong, die Führung in Peking, die US-Regierung und der Westen insgesamt.

Die Protestbewegung hat mit der Wahl ein demokratisches Mandat erhalten. Das gibt den sie tragenden Parteien die Möglichkeit, den Konflikt von der Straße in die politischen Institutionen zurückzuführen, so schwach und fragil die in Hongkong auch sind.

Viele Unterstützer der Bewegung sind tief besorgt über das Ausmaß der Gewalt, das der Konflikt angenommen hat. Bislang zögerten sie, das öffentlich zu sagen - um die Bewegung nicht zu spalten und um sich nicht zu exponieren. Genau das aber sollten sie jetzt tun. "Die Protestierenden haben ihren Teil getan", sagte der südafrikanische Konfliktvermittler Hannes Siebert kürzlich vor einem Saal voll mit Hongkonger Politikern und Geschäftsleuten. "Nun ist es Zeit, dass Leute wie Sie hier in diesem Raum den Stab übernehmen."

Im Video: Demokraten in Hongkong triumphieren, prochinesische Kräfte verlieren

Video Vincent Yu/AP/dpa

Dafür allerdings muss Hongkongs Regierung der Bewegung entgegenkommen - etwa indem sie den Sicherheitskräften den unnötigen Einsatz scharfer Waffen untersagt, indem sie einer Untersuchung der Polizeigewalt zustimmt, indem sie eine Amnestie für minderjährige Frontliner verkündet. Die Optionen sind vielfältig.

Gegen einzelne dieser Maßnahmen wird sich Peking sträuben. Doch für die Gemäßigten im Regierungslager könnte sich ihre verheerende Niederlage als Vorteil erweisen: Der Wahlausgang von Hongkong ist so eindeutig, dass er fast den Ergebnissen chinesischer Parteitage gleicht - was auch Usern in Chinas Internet aufgefallen ist. Was bleibt einer Regierung übrig, die einer solchen Mehrheit gegenübersteht? Sie kann sich nur bewegen oder zurücktreten. Auch das wäre eine Option, die Druck aus dem Kessel nähme.

Chinas Führung ist autoritär und skrupellos. Waghalsig ist sie nicht, sonst hätte sie die Wahl in Hongkong nicht zugelassen, worüber im Vorfeld fälschlich spekuliert worden war. Aber der Ausgang der Wahl verschärft Pekings Hongkong-Dilemma: Die Forderungen einer führerlosen und in Teilen radikalen Protestbewegung abzulehnen ist etwas anderes, als sich dem Willen von über drei Millionen Wählern zu widersetzen.

Peking muss anerkennen, dass die Hongkonger über die Führung ihrer Stadt mitzuentscheiden haben - nicht nur über die Bezirksräte, sondern auch über das Parlament und den oder die Regierungschefin, die bislang beide nicht demokratisch gewählt werden.

Wege zu finden, die ohne schweren Gesichtsverlust für die Protestbewegung und für Peking zu diesem Ziel führen, darum geht es nach dieser Wahl in Hongkong. Die Regierungen des Westens haben darauf nur minimalen Einfluss, aber den haben sie.

US-Präsident Donald Trump muss sich in den kommenden Tagen entscheiden, ob er ein Gesetz unterschreibt, das Hongkongs wirtschaftlichen Sonderstatus für US-Investoren in Frage stellt. Es wäre klug, die Drohung aufrecht zu erhalten, aber auf einen Aufschub dieser Maßnahme zu drängen. Das würde es den Besonnenen beider Konfliktparteien ermöglichen, einen Dialog zu beginnen.

Westliche Regierungen stehen unter Druck, sich härter und eindeutiger zu Hongkong zu äußern. Doch es ist sinnvoll, weiterhin beide Seiten zu Gesprächen aufzufordern, wie das die deutsche Regierung tut. Das sogenannte Basic Law, die Grundlage jeder Hongkong-Debatte, enthält neben Pekings Zusage für freie Wahlen auch Verpflichtungen Hongkongs, darunter die Einführung strikter nationaler Sicherheitsgesetze, auf die Chinas Führung seit Jahren drängt, und seit ein paar Wochen mit beunruhigender Dringlichkeit.

Europa sollte keinen Zweifel daran lassen, dass es hinter Hongkongs Demokraten steht und dass eine Missachtung ihrer Rechte Peking teuer zu stehen käme. Das Wahlergebnis ist eindeutig genug.