In Hongkong bekämpfen sich Polizei und Demonstranten mit bislang noch nicht gesehener Brutalität. Nachdem am Montag ein Polizist aus nächster Nähe einen Aktivisten niedergeschossen hatte, übergoss ein Randalierer einen vermeintlich regierungstreuen Bauarbeiter mit Benzin und zündete ihn an. Der Mann überlebte mit schweren Verbrennungen.

Die Ausschreitungen haben ein solches Ausmaß erreicht, dass mehrere Universitäten das Semester vorzeitig beendeten. Da die Gewalt zum ersten Mal seit Beginn der Proteste über das Wochenende hinaus andauert, stellten am Donnerstag sämtliche Schulen den Betrieb ein.

Eine friedliche Lösung des Konflikts wird immer unwahrscheinlich - zumal sich die ursprünglich friedliche Protestbewegung immer weiter radikalisiert. "Die andere Seite muss die Kosten spüren", sagt ein Demonstrant dem SPIEGEL. "Die Polizei glaubt, dass sie straflos mit allem davonkommt. Also müssen auch wir die Gewalt steigern."

