Angriff auf Demonstranten in Hongkong "Eine extrem brutale und barbarische Tat. Überall war Blut."

Lam Cheuk Ting bekam am Sonntagabend eine Nachricht auf sein Handy: In der Hongkonger Bahnstation Yuen Long sei ein junger Demonstrant angegriffen worden. Er eilte dorthin - dann sah er, was tatsächlich los war: Männer in weißen T-Shirts gingen mit Stöcken und Eisenstangen auf Menschen los.

Der Politiker Lam wurde ebenfalls mit Stangen verprügelt. Hinterher musste er eine Wunde am Mund mit 18 Stichen nähen lassen, das rechte Handgelenk ist angebrochen. Die Bilder des Angriffs verbreiteten sich rasant in den sozialen Netzwerken.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u — Ray Chan (@ray_slowbeat) 21. Juli 2019

Offenbar sollten gezielt regierungskritische Demonstranten verletzt werden, die an der Station in Richtung Stadtzentrum umstiegen. Seit sieben Wochen gehen Hunderttausende Menschen in Hongkong gegen die pro-chinesische Regierungslinie auf die Straße.

Bei der Attacke am Sonntag wurden insgesamt 45 Menschen verletzt. Sechs Menschen erlitten schwere Verletzungen, einer von ihnen schwebte in Lebensgefahr. Die Polizei brauchte fast eine Stunde, bis sie am Ort des Geschehens war. Die Beamten haben inzwischen sechs Männer im Zusammenhang mit dem Gewaltausbruch festgenommen.

Im Video: Schlägertrupps attackieren Demonstranten

Video REUTERS

Lam macht für den Angriff Mitglieder der Triaden verantwortlich - kriminelle Banden, denen teils Verbindungen zum chinesischen Festland nachgesagt werden. Sie trugen am Sonntagabend weiße Oberteile, um sich von den meist in schwarz gekleideten Demonstranten abzuheben. Die Tat habe die Grenze der zivilisierten Gesellschaft überschritten, sagt Lam, der für die Demokratische Partei im Hongkonger Parlament sitzt.

SPIEGEL ONLINE: Herr Lam, was haben Sie gesehen, als Sie zur Bahnstation kamen?

Lam Cheuk Ting: Die Triaden waren völlig außer Kontrolle, sie haben jeden attackiert, auch ganz normale Passanten. Es war schrecklich, eine extrem brutale und barbarische Tat. Überall war Blut. In der Station waren mehr als 100 Angreifer. Sie hatten vorher am Eingang auf ihre Opfer gelauert, dann sind sie plötzlich hinein gestürmt. Ich habe mich in einen Zug retten wollen, doch einer der Gangster erkannte mich. Dann haben gleich mehrere von ihnen auf mich eingeschlagen.

SPIEGEL ONLINE: Sie wollten Sie dafür bestrafen, dass Sie einer pro-demokratischen Partei angehören?

Lam: Ich kann nicht für die Gangster sprechen. Sie haben erst von uns abgelassen, als sich die Türen der Bahn wieder schlossen und wir abfuhren.

SPIEGEL ONLINE: Die Bahnstation Yuen Long liegt im Norden Hongkongs, nahe der Grenze zu Festland-China. Sind diese kriminellen Banden dort häufiger unterwegs?

Lam: In diesen Randbezirken haben die Triaden einen gewissen Einfluss, sie haben sehr enge Beziehungen zur Politik dort. Das macht die Gegend sehr gefährlich. Nach dem Angriff sind die Anwohner so verängstigt, dass viele Geschäfte geschlossen blieben. Ich glaube, dass die wahren Täter eine politische Agenda hatten und dann Handlanger bezahlt haben. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen.

SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle spielte die Polizei an dem Abend?

Lam: Es hat mehr als eine Stunde gedauert, bis die Polizisten da waren, obwohl viele Anwohner sie schon zu Hilfe gerufen hatten - auch ich, noch bevor ich an der Station ankam. Tatsächlich hatten sie wohl schon zwei Tage vorher Hinweise bekommen, dass sich Kriminelle an der Bahnstation herumtrieben. Am Abend der Attacke haben sie zudem keinen der Gangster festgenommen, als diese aus der Station herauskamen. Einige der Polizisten unterhielten sich sogar ganz freundlich mit den Angreifern, die noch immer ihre Schläger in der Hand hielten.

SPIEGEL ONLINE: Viele Angreifer hatten ihr Gesicht nicht verdeckt. Was schließen Sie daraus?

Lam: Es scheint, als hätten sie eine Erlaubnis für all das gehabt. Deshalb hatten sie keine Angst davor, erkannt zu werden. Die Polizei hat mindestens weggesehen, oder sie hat die Taten sogar bewusst zugelassen.

SPIEGEL ONLINE: Was bedeutet der Zwischenfall für die pro-demokratische Bewegung?

Lam: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Aber wir werden vorsichtiger sein und noch mehr Informationen sammeln, die auf mögliche Attacken auf uns hinweisen könnten. Wir werden noch mehr Freiwillige dafür einsetzen, dass die Proteste friedlich ablaufen können.

SPIEGEL ONLINE: Wird die Spaltung zwischen den Anhängern und den Gegnern der Regierung in Hongkong nun noch tiefer?

Lam: Die Situation ist sehr angespannt. Es gibt eine ernsthafte Spaltung, ja, aber die meisten der Hongkonger stehen zusammen. So wollen wir die Regierung dazu bringen, auf die Bürger Hongkongs zu hören. Bislang hat sich die Regierungschefin Carrie Lam aber sehr resistent gezeigt. Zwar hat sie die Angriffe verurteilt, jedoch geht sie weiterhin auf keine unserer Forderungen ein. So ändert sich nichts, und die Stimmung wird immer schlechter.

SPIEGEL ONLINE: Wie sollte die Regierung Ihrer Meinung nach auf die Vorfälle reagieren?

Lam: Die Regierung sollte eine unabhängige Untersuchung anordnen, die sich die Rolle der Polizei generell genauer ansieht. Sie sollte dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr zu exzessiver Gewalt kommt.