Hongkong Großbritannien fordert unabhängige Untersuchung der Proteste

Die britische Regierung hat sich für eine unabhängige Untersuchung der Proteste in Hongkong ausgesprochen. Außenminister Dominic Raab habe dies Regierungschefin Carrie Lam in einem Telefonat vorgeschlagen, erklärte sein Büro. Raab habe zudem zwar die Gewalt auf beiden Seiten verurteilt, jedoch auch auf das Recht auf friedliche Proteste hingewiesen.

Lam hat Zugeständnisse an die Demonstranten bislang abgelehnt. In der chinesischen Sonderwirtschaftszone - bis zur Übergabe an die Volksrepublik China 1997 britische Kolonie - kommt es seit Monaten zu Protesten gegen die Regierung. Einen Höhepunkt erreichten sie am Montag mit einem Generalstreik. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Demonstranten sehen unter anderem Freiheitsrechte gefährdet.

Kin Cheung/ AP/ DPA Demonstranten in Hongkong

Auch für das Wochenende sind wieder Kundgebungen gegen denwachsenden Einfluss der chinesischen Regierung auf die Sonderverwaltungszone geplant