Verurteilte Hongkonger Aktivisten Jung, wütend, weggesperrt

Für ihre Rolle in der Hongkonger Protestbewegung müssen Joshua Wong, Ivan Lam und Agnes Chow in Haft. Sie haben den demokratischen Widerstand gegen China über Jahre in geprägt – die Höhe der Strafen ist ein Schock.

Holmes Chan , Georg Fahrion und Bernhard Zand , Hongkong und Peking Von