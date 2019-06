Neue Proteste Tausende Demonstranten belagern Legislativrat in Hongkong

Am Mittwoch will der Legislativrat in Hongkong über einen Gesetzentwurf beraten, der Auslieferungen nach China erlauben würde. Aus Protest ziehen nun erneut Tausende Menschen auf die Straßen. Die Polizei ist im Großeinsatz.