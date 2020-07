Antony Dapiran lebt seit 1999 in Hongkong, wo er als Rechtsanwalt praktiziert. Der 45-jährige Australier gilt als Detailkenner der Oppositionsbewegung, die er in seinem jüngsten Buch "City on Fire: The Fight for Hong Kong" porträtiert und die er auch als Fotograf begleitet hat. Beiträge von ihm sind unter anderem in den Magazinen "The Atlantic" und "Foreign Policy" erschienen, zudem schreibt er einen viel beachteten Newsletter über die politischen Entwicklungen in der chinesischen Finanzmetropole.

privat