Hongkong China tauscht obersten Verbindungsmann aus

Die chinesische Regierung hat einen neuen obersten Vertreter in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Der Leiter des Verbindungsbüros in Hongkong, Wang Zhimin, sei abgesetzt worden, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV. Nachfolger sei Luo Huining, der bisherige Chef der Kommunistischen Partei in der chinesischen Provinz Shanxi.

Gründe für den Wechsel nannte der Sender nicht - so blieb unklar, ob ein Zusammenhang zu den Protesten besteht.

Der 62-jährige Wang hatte das Verbindungsbüro der Zentralregierung seit dem Jahr 2017 geleitet. Bereits Anfang Dezember hatten Medien über seine bevorstehende Abberufung berichtet. Wang beteuerte daraufhin seine Unterstützung für das harte Vorgehen gegen die Protestbewegung in Hongkong.

In Hongkong hatten vor knapp sieben Monaten Massenproteste gegen die pekingtreue Führung begonnen, die teilweise in Gewalt umschlugen. Bei den Kommunalwahlen im November hatte Regierungschefin Carrie Lam dann ein Debakel erlebt, dennoch gibt es weder bei ihr noch in Peking Anzeichen für Zugeständnisse an die Demokratiebewegung.

Zu den zentralen Forderungen bei den Protesten zählen die Freilassung der inzwischen rund 6500 festgenommenen Demonstranten, eine unabhängige Aufarbeitung der Polizeigewalt und das Recht zur freien Wahl des Regierungschefs.