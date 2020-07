Chinesische Sonderverwaltungszone Polizei meldet erste Festnahme unter neuem Sicherheitsgesetz in Hongkong

Wegen des Besitzes einer Unabhängigkeitsflagge ist ein Mann in Hongkong in Gewahrsam genommen worden. Es ist die erste Festnahme nach Inkrafttreten des umstrittenen Sicherheitsgesetz in der Sonderverwaltungszone.