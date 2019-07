Eskalierender Protest in Hongkong "Alles ist möglich"

Die Bilder aus Hongkong verändern sich: Zu Beginn des Widerstands gegen das geplante Auslieferungsgesetz waren Szenen friedlicher Demonstranten im Fernsehen zu sehen. Sie hielten Schirme über Journalisten, damit diese ungestört arbeiten konnten. Menschenmassen machten binnen Sekunden einen Korridor für einen Rettungswagen frei. Doch in der Nacht zu Dienstag eskalierte die Situation in der chinesischen Sonderverwaltungszone: Protestierende stürmten das Parlamentsgebäude. An eine der weißen Säulen sprühte ein Demonstrant: "Ihr wart es, die mir gesagt haben, dass friedliches Marschieren nichts bringt".

A powerful slogan left by protesters in legco tonight: “it was you who told me peaceful marches did not work” pic via Martin Lam pic.twitter.com/1G3dZuNJKH — Jeffie Lam (@jeffielam) 1. Juli 2019

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam prangerte Stunden später einen "extremen Einsatz von Gewalt" an. Die chinesische Zentralregierung fordert polizeiliche Ermittlungen gegen "gewalttätige Angreifer". Steht der friedliche Aufstand vor einem gefährlichen Wendepunkt? Was ist das Ziel der Aktivisten?

Ray Wong gehört zur Demokratiebewegung in Hongkong, er führte im Februar 2016 Proteste im Stadtteil Mong Kok an, die zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten führten. Inzwischen lebt er in Deutschland. Die Bundesrepublik gewährte ihm und einem weiteren Aktivisten aus Hongkong Flüchtlingsasyl - was zu scharfer Kritik aus Peking führte. Dort gelten er und seine Mitstreiter als Separatisten.

Dickson Lee/ South China Morning Post/ Getty Images Ray Wong (Archivbild von 2016)

Wong erlebt nun im Exil die größten Proteste seit der Rückgabe Hongkongs an China vor fast genau 22 Jahren. Bis zu zwei Millionen Menschen gingen bisher auf die Straße, um gegen die Politik von Regierungschefin Lam zu protestieren und ihren Rücktritt zu fordern.

SPIEGEL ONLINE: Herr Wong, wie fühlt es sich für Sie an, die Bilder der Demonstrationen in Ihrer Heimat zu sehen?

Ray Wong: Vor allem fühle ich mich schuldig, weil ich nicht dort bin, sondern in Europa. Ich genieße hier die Freiheit, während sich gleichzeitig in Hongkong so viele Dramen abspielen. Ich mache mir sehr große Sorgen um die junge Generation.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Wong: Drei Menschen haben schon Selbstmord begangen. Ich fürchte, dass es ein Trend werden könnte. Eine der Frauen, die sich umbrachten, war gerade 21 Jahre alt. Sie schrieb eine Nachricht an die Wand des Gebäudes, von dem sie sich stürzte: Sie wolle ihr "kleines Leben" dafür geben, damit die Hoffnungen der Hongkonger wahr würden, stand dort. Danach konnte man in Facebook-Gruppen lesen, dass es mehr und mehr junge Leute gibt, die ähnliche Gedanken haben.

SPIEGEL ONLINE: Nachdem die Regenschirmbewegung in Hongkong 2014 niedergeschlagen wurde, gingen viele Beobachter davon aus, dass damit die Demokratiebewegung erstickt worden sei. Jetzt protestieren plötzlich so viele Menschen wie nie zuvor. Hat Sie das überrascht?

Wong: Ich habe nicht damit gerechnet. Nach der Regenschirmbewegung dachte ich, dass die Menschen müde geworden sind. Der Wendepunkt kam meiner Meinung nach im Mai. Damals hatten sich Deutschland, die EU und die USA öffentlich für die Menschen in Hongkong eingesetzt. Das hat viele ermutigt.

SPIEGEL ONLINE: Werden die Proteste nun doch noch gewaltsam?

Wong: Ich glaube, dass die Demonstranten immer noch dieselben Ziele verfolgen: Sie wollen Hongkong vor dem chinesischen Einfluss schützen und für ihre Werte kämpfen. Die Ignoranz der Regierung hat dazu geführt, dass die Proteste jetzt eskaliert sind. Man muss dazu sagen: Auch wenn die Aktivisten gewaltsam in das Gebäude eindrangen, haben sie niemanden verletzt. Sie wissen, dass sie Bücher oder Kunstwerke in dem Gebäude nicht zerstören dürfen. Es gibt klare Grenzen, die sie nicht überschreiten. Ganz anders als die Polizei, die teils sehr brutal gegen die Demonstrierenden vorgeht.

SPIEGEL ONLINE: Für wie realistisch halten Sie es, dass die Protestbewegung ihre Ziele erreicht?

Wong: Die Veränderungen haben bereits begonnen. Zwar spüre ich auch unter meinen Freunden große Depression und Zukunftsangst, aber der Protest ist auch ein großes politisches Erweckungserlebnis für die Hongkonger. Sehr viele junge Schüler und Studenten sind unter den Demonstrierenden. Sie sind jetzt politisiert und können nach diesem Erlebnis kaum noch zu Bürgern werden, die sich nicht für Politik interessieren.

SPIEGEL ONLINE: Wie wird es Ihrer Meinung nach weitergehen?

Wong: Unser Feind ist nicht die Regierung Hongkongs, sondern die Kommunistische Partei Chinas. Noch sind wir nicht stark genug, um sie zu besiegen. Aber wenn die Hongkonger weiterhin Widerstand leisten und wir Hilfe von der internationalen Gemeinschaft bekommen, ist alles möglich. Sobald Chinas Wirtschaft schwächelt, haben wir eine echte Chance. Dann ist es sogar denkbar, dass wir uns abspalten und eine eigene Demokratie aufbauen können. Der Widerstand der Hongkonger wird diesmal unumkehrbar sein.