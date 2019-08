Ein Massenstreik und neue Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten haben in Hongkong am Montag Chaos auf den Straßen ausgelöst. Demonstranten starteten am Nachmittag Kundgebungen in sieben verschiedenen Bezirken, legten die Arbeit nieder und blockierten den Verkehr. Rund 27.000 Menschen aus 20 Sektoren traten in den Streik, hieß es vonseiten der Organisatoren.

Wie bei vorherigen Protesten blockierten Demonstranten wieder Straßen und belagerten Polizeiwachen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Bei Ausschreitungen nahmen die Einsatzkräfte bis zum Nachmittag 82 Demonstranten fest - so viele wie an keinem anderen Tag seit Ausbruch der Proteste am 9. Juni. Seitdem wurden mehr als 400 Menschen festgenommen.

Vincent Thian / DPA Demonstranten im Tamar Park, in der Nähe der Gebäude der Zentralregierung

Während der Proteste kam es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen einem Schlägertrupp und Demonstranten. Wie der englische "Guardian" und die Hongkonger "South China Morning Post" berichteten, griffen die teils mit weißen T-Shirts bekleideten Männer am Abend im Stadtteil North Point Demonstranten auf der Straße mit langen Holzstangen an. Daraufhin warfen die Demonstranten Leitkegel, Metallbarrikaden und eigene Stangen auf die Angreifer. Laut der Hongkonger Zeitung sollen vier Menschen verletzt worden sein.

Bereits vor zwei Wochen waren Regierungskritiker am Rande von Protesten von Schlägern in weißen T-Shirts mit Eisenstangen und Stöcken angegriffen worden. Es wurde vermutet, dass der Regierung in Peking wohlgesonnene Banden hinter den Angriffen steckten. 44 Menschen wurden bei dem Angriff verletzt (Lesen Sie hier ein Interview mit einem der Opfer).

Peking setzt Hongkongs Regierung unter Druck

Regierungschefin Carrie Lam (Lesen Sie hier ein Porträt) warnte, die Gewalt bei Demonstrationen und die Dauerproteste selbst hätten die Finanzmetropole "an den Rand einer sehr gefährlichen Lage gebracht". Die Regierung werde entschlossen vorgehen, um Recht und Ordnung zu wahren und das Vertrauen wiederherzustellen, sagte Lam auf einer Pressekonferenz. Die Zentralregierung in Peking hat die Ausschreitungen mehrfach scharf verurteilt und die Regierung und die Polizei vor Ort aufgefordert, wieder Ordnung herzustellen.

Die Proteste hatten vor rund zwei Monaten wegen Plänen der Regierung für ein Gesetz zur Auslieferung von Beschuldigten nach China begonnen. Das Gesetz ist laut Lam zwar "tot", die Proteste weiteten sich jedoch aus. Auch der Rücktritt der Regierungschefin wird gefordert. Die Proteste gegen China sah Lam als "eine Herausforderung" für das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme", wonach Hongkong als chinesische Sonderverwaltungszone autonom regiert wird.