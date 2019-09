Barrikaden aus Gepäckwagen, herausgerissene Steine: Nach den schweren Ausschreitungen in Hongkong haben sich erneut zahlreiche Demonstranten am Flughafen von Hongkong versammelt. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet von Tausenden, die Nachrichtenagentur AFP von Hunderten Protestierenden, die sich versammelt hätten.

Der Zugservice zu dem internationalen Drehkreuz wurde durch die Proteste von Hongkong in beide Richtungen ausgesetzt. Reisende, die noch mit Bussen ankamen, wurden weit außerhalb des Flughafens abgesetzt und mussten mit ihrem Gepäck den restlichen Weg zum Terminal laufen. Auch die Zubringerstraßen waren verstopft.

Spezialkräfte rücken an, Demonstranten ziehen ab

Ein Großaufgebot verriegelte die Zugänge zum Flughafen. Nur Reisende mit Flugscheinen und Ausweisen wurden eingelassen. Als Verstärkung mit Spezialkräften eintraf, zogen die Demonstranten wieder ab.

Die "South China Morning Post" berichtet in ihrem Liveblog zudem von Straßensperren, die die Demonstranten errichtet hätten - sowie der Gefahr verspäteter Flüge. Mehrere hundert Aktivisten, darunter viele mit Atemschutzmasken und Brillen gegen Tränengas, bewegten sich zu Fuß in Richtung der drei Kilometer entfernt gelegenen nächsten U-Bahnstation Tung Chung.

Auf einem von "Hongkong Free Press" verbreiteten Video ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte auch in einer Halle des Flughafens hinter mutmaßlichen Demonstranten hinterherjagen. Im Inneren des Terminals hatte nach Plan nicht demonstriert werden sollen, sondern auf den Zugangsstraßen.

Video: "Nicht abzusehen, wie das hier endet"

Video DER SPIEGEL

Seit drei Monaten kommt es in der chinesischen Sonderverwaltungszone immer wieder zu Massendemonstrationen, die oft mit Zusammenstößen zwischen einem kleinen Teil der Demonstranten und der Polizei endeten.

Viele Menschen fürchten einen steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong und eine Beschneidung ihrer Freiheitsrechte. Auch fordern sie eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt bei den Protesten. Erst am Freitag war der durch die "Regenschirm-Bewegung" bekannte gewordene Aktivist Joshua Wong erneut festgenommen. China drohte Hongkong mit einem Militäreinsatz.

Ring Yu/HK01/dpa Pfefferspray gegen Demonstranten in einem Zug: Steigender Einfluss Chinas befürchtet

Schon vor drei Wochen hatten Aktivisten den Flughafen belagert, sodass der Flugbetrieb an zwei Tagen vorübergehend gestoppt werden musste. Am Samstag war es in Hongkong zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, die bis in den späten Abend andauerten. Vor einem Polizeirevier setzten Protestierende offenbar eine Barrikade in Brand. Für Montag, den ersten Schultag in Hongkong, ist ein Schülerstreik geplant.

Gegen Demonstrationen auf dem Flughafengelände haben Behörden eine einstweilige Verfügung erlassen. Die Polizei riegelte Zugänge mit hohen Zäunen ab. Eine Flughafenmitarbeiterin gab die Verfügung per Lautsprecher.