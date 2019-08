Manöver im Stadion Peking lässt Soldaten Einsatz gegen Demonstranten trainieren

Mit einem Manöver im Grenzgebiet verstärkt China seinen Druck auf die Demonstranten in Hongkong. Hunderte Sicherheitskräfte der Bewaffneten Volkspolizei trainierten am Donnerstag in einem Stadion in der Metropole Shenzhen, die direkt neben der chinesischen Sonderverwaltungszone liegt.

Auf dem Parkplatz davor standen mehr als 100 Militärfahrzeuge, darunter gepanzerte Truppentransporter und Wasserwerfer. In chinesischen Staatsmedien war im Zusammenhang mit der Übung von "einer klaren Warnung an Randalierer in Hongkong" die Rede. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass zu den Aufgaben der Truppe der Einsatz bei Unruhen und Terroranschlägen gehöre.

Die Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone protestieren gegen die Regierung der Stadt, der sie eine zu große Nähe zu Peking vorwerfen. Das vereinbarte Grundgesetz für die Zone sieht weitreichende Zusagen für Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit auch als Teil des kommunistischen Chinas vor.

Chinas Botschafter in Großbritannien drohte den Demonstranten in Hongkong offen mit einem Eingreifen Pekings. "Sollte sich die Situation in Hongkong verschlechtern ... wird die Zentralregierung nicht dasitzen und zuschauen", sagte Liu Xiaoming in London. China habe genug Möglichkeiten und genug Macht im Rahmen des Hongkonger Grundgesetzes, "um jede Unruhe schnell zu ersticken".

Wie die Regierung in Peking warf er den Demonstranten in der ehemaligen britischen Kronkolonie vor, Gewalt anzuwenden, und rückte sie in die Nähe von Terroristen. "Chinas Regierung wird niemals erlauben, dass einige gewalttätige Angreifer Hongkong auf einem gefährlichen Weg in einen Abgrund ziehen", fügte er hinzu.

Zugleich warf Liu nicht näher genannten ausländischen Kräfte vor, sich in die Angelegenheiten Hongkongs einzumischen. "Hongkong ist Teil Chinas." Westliche Medien würden nicht ausgewogen über die Vorgänge berichten.