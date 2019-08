Die Polizei in Hongkong geht mit Wasserwerfern und Tränengas gegen neue Proteste Zehntausender Menschen vor. Obwohl die Behörden wieder öffentliche Nahverkehrsverbindungen kappten, versammelten sich Demonstranten am Sonntag bei strömendem Regen in der Nähe des Container-Hafens und liefen mit Regenschirmen durch die Straßen.

Die Behörden stoppten den Protestzug, lösten ihn aber anders als angedroht zunächst nicht auf, wie Fernsehbilder zeigten. Der Protest verlief größtenteils friedlich, es kam aber dennoch zu mehreren Auseinandersetzungen.

Einige Demonstranten verbarrikadierten sich und bewarfen die Polizei mit Molotow-Cocktails und Steinen. Mit Reinigungsmittel versuchten sie, auch die Straßen schlüpfriger zu machen, um das Vorrücken der Polizei zu erschweren. Die Beamten setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. "In Tsuen Wan gibt es derzeit einen urbanen Krieg. Tränengas, Gummigeschosse, Benzinbomben, Ziegel und mehr", beschrieb ein Beobachter auf Twitter die Auseinandersetzung.

It is urban warfare in Tsuen Wan right now. Tear gas, rubber bullets, petrol bombs, bricks and more. pic.twitter.com/vCRcllf4sp — Ryan Ho Kilpatrick 何松濤 (@rhokilpatrick) August 25, 2019

"Einige radikale Demonstranten haben Geländer entfernt und Barrikaden mit wassergefüllten Barrieren, Bambusstäben, Kegeln und anderen Gegenständen errichtet", hieß es hingegen in einer Stellungnahme der Polizei.

Schon bei den Protesten am Samstag hatte die Polizei Tränengas eingesetzt, um die Versammlung aufzulösen. Zudem wurden 29 Menschen festgenommen. Seit Beginn der Proteste im Juni sind mindestens 700 Aktivisten und Demonstranten festgesetzt worden. Am Sonntag berichtete ein Beobachter des Bezirksrats, dass ein Polizist mit seiner Waffe in die Luft geschossen habe, nachdem ihn mehrere Protestler umringt hätten.

In Hongkong demonstrieren seit Wochen Hunderttausende Menschen. Sie fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte durch China und werfen Regierungschefin Carrie Lam eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik.

"Wir wissen, dass es die letzte Chance ist, um 'ein Land, zwei Systeme' zu bekämpfen", sagte M. Sung, ein 53-jähriger Entwickler aus Hongkong der Nachrichtenagentur Reuters bei dem Protest am Sonntag. "Andernfalls wird die Kommunistische Partei Chinas unsere Stadt durchdringen und die Kontrolle übernehmen."