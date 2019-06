Proteste in Hongkong Angst vor Chinas Willkürjustiz

Hongkong ist in Aufruhr. Seit Tagen kommt es zu Massenprotesten - zuletzt gingen Hunderttausende Menschen auf die Straße. Sie fürchten ein geplantes Gesetz über Auslieferungen an China. Nun haben die Demonstranten zumindest ein wenig Zeit gewonnen.

Eigentlich wollte das Parlament im Laufe des Tages über den Gesetzentwurf beraten, der am Donnerstag nächster Woche angenommen werden soll. Angesichts der Proteste teilte der Präsident des sogenannten Legislativrats nun allerdings mit: Die Sitzung werde bis auf Weiteres verschoben.

Doch warum ist der Gesetzentwurf so umstrittenen, und welches Ziel verfolgt die Regierung in Peking? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Worum geht es?

Hongkong war einst britische Kronkolonie. Bei der Rückgabe an China wurde die Stadt zur Sonderverwaltungszone. Peking sagte Hongkong weitreichende innere Autonomie zu. Die sieben Millionen Einwohner genießen dadurch Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit.

All das gilt anderswo in China nicht. Immer wieder wehren sich Menschen in Hongkong deshalb gegen Versuche der kommunistischen Regierung, die Rechte im Sinne Pekings doch noch zu beschneiden. Und als solchen Versuch sehen manche nun das geplante Auslieferungsgesetz an China. Seit längerem regt sich Widerstand dagegen.

Bisher hatte Hongkong Gefangene nicht aufs Festland ausgeliefert, weil das Justizsystem dort wenig transparent und die Verhängung der Todesstrafe weit verbreitet ist. Anfang des Jahres aber kündigte die Stadtregierung an, künftig Auslieferungen nach Festlandchina, Macau und Taiwan doch zu erlauben. Ein Kurswechsel.

Video: Zehntausende blockieren Parlamentsgebäude

Video Kin Cheung/ DPA

Welche Kritik gibt es?

Anwaltsverbände, Menschenrechtsgruppen, ausländische Handelskammern und Regierungen sind besorgt. Kritiker argumentieren, dass Chinas Justizsystem nicht unabhängig sei, nicht internationalen Standards entspreche und politisch Andersdenkende verfolge. Auch drohten Misshandlungen und Folter. Es wurde als "Werkzeug zur Einschüchterung" beschrieben.

Es gibt auch Sorge, dass das Gesetz die Position Hongkongs als asiatische Wirtschafts- und Finanzmetropole schwächt. Zudem könnten auch Ausländer von dem Gesetz betroffen sein. So fürchten die USA und Kanada um die Sicherheit ihrer Staatsbürger in Hongkong.

Offiziell will China mit dem Gesetz vor allem korrupten Wirtschaftsflüchtlingen den Weg in das bislang sichere Exil versperren. Kritiker befürchten allerdings, dass Hongkong seine juristische Unabhängigkeit verlieren könnte. China, so ein Vorwurf, wolle das Gesetz benutzen, um Dissidenten unter seine Kontrolle zu bringen. Bisher galt Hongkong als naheliegender Zufluchtsort für Aktivisten aus Festlandchina.

Wie groß ist Pekings Einfluss in Hongkong wirklich?

China stellte den Menschen in Hongkong einst freie Wahlen in Aussicht. 2014 nahm Peking dieses Versprechen allerdings zurück. 2017 wählte das mit pro-chinesischen Eliten dominierten Wahlkomitee mit großer Mehrheit Carrie Lam zur Regierungschefin. Die umstrittene Lam ist nicht primär auf ihren Rückhalt im Volk angewiesen, sondern auf die Unterstützung der kommunistischen Machthaber in Peking.

Lam weist jedoch alle Vorwürfe zurück, sie sei von der chinesischen Regierung unter Druck gesetzt worden. "Ich habe keinerlei Anweisungen oder Mandat von Peking erhalten, den Entwurf voranzubringen", beteuerte sie. Vielmehr geht es aus ihrer Sicht darum, Hongkongs Verpflichtungen im Kampf gegen grenzüberschreitende Verbrechen zu erfüllen.

Grundsätzlich hat Peking den Druck auf oppositionelle Kräfte in Hongkong in den vergangenen Jahren erhöht. Doch die aktuellen Proteste gegen das geplante Auslieferungsgesetz zeigen, dass die Opposition in der Region noch nicht verstummt ist.

Mit Material aus den Agenturen.