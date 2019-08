Hongkong-Propaganda Was China seinen Bürgern erzählt

Der Vorfall war übel, und genau deshalb passte er in Hu Xijins Kommunikationsstrategie.

Auf seinem Twitter-Account postete der Chefredakteur der chinesischen Staatszeitung "Global Times" in der Nacht auf Mittwoch ein Video, in dem ein Mann zu sehen ist, der auf einem hellgrauen Steinboden kniet. Seine über den Kopf erhobenen Hände sind mit Kabelbindern gefesselt, Menschen in dunkler Kleidung nesteln daran herum. Hu schreibt, der Mann sei einer seiner Reporter, "ergriffen von Demonstranten am Hongkonger Flughafen". Er fordere, dass sein Kollege freigelassen werde. So kam es kurz darauf.

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 13. August 2019

Das war eine nicht zu rechtfertigende Freiheitsberaubung eines Journalisten. Dieser Vorfall von Dienstagnacht ist gleichwohl nur eine winzige Episode, ein kleiner Ausschnitt am Rande der großen Proteste in Hongkong.

Millionen Menschen gehen dort seit mehr als zehn Wochen friedlich auf die Straße, die Demonstranten trennten sogar ihren Müll. Auch wenn die wenigen Radikalen unter ihnen Aufsehen erregende Bilder produzieren, verhält sich die überwiegende Mehrheit der Protestbewegung nach wie vor gewaltfrei.

Vincent Thian/ AP Demonstranten beim Protest im Flughafen von Hongkong

Wer den Twitterauftritt von Chefredakteur Hu verfolgt, kann hingegen den Eindruck gewinnen, als laufe die halbe Stadt Amok. In seiner Timeline: Molotowcocktails, die zwischen Polizisten explodieren. Ein Baggerfahrer im Demonstranten-Outfit, der scheinbar mutwillig eine Straße beschädigt. Ein Mob, der zwei Männer zu Boden ringt, angeblich Polizeibeamte außer Dienst.

Das ist eine sehr selektive Auswahl dessen, was derzeit in Hongkong passiert - und doch genau das Bild, das die chinesische Propaganda der Welt und ihren eigenen Bürgern vermitteln will. Die Demonstranten, so die Botschaft, seien gewalttätig, respektlos und dekadent - und überdies von dunklen Mächten aus dem Ausland gesteuert.

Wer verletzte die junge Frau?

Die Informationen darüber, was sich in Hongkong gerade abspielt, werden auf dem chinesischen Festland nur selektiv weitergegeben; die Führung in Peking hat eine der effektivsten Zensurbehörden der Welt. Am Beispiel Hongkong lässt sich zudem erkennen, dass zur strengen Zensur noch eine weitere Strategie zum Einsatz kommt: Chinesische Medien schaffen und verbreiten alternative Wirklichkeiten.

Ein Beispiel ist der Fall einer jungen Frau, die bei den Protesten am rechten Auge verletzt wurde. Auf einem Foto, das sich viral im Netz verbreitete, ist sie umringt von Rettungskräften zu sehen, aus ihrem Auge tropft Blut auf den Asphalt. Viele Demonstranten in Hongkong solidarisierten sich mit der jungen Frau, verdecken sich nun selbst das rechte Auge. Joshua Wong, einer der bekanntesten Oppositionellen Hongkongs, twitterte, ihr sei von Polizisten mit einem Gummigeschoss direkt ins Auge geschossen worden.

The young woman who was shot by Hong Kong police in the eye with what appeared to be bean bag round quickly becoming the latest image of tremendous anger with police and their tactics. Calls for a mass rally at the airport this afternoon. pic.twitter.com/x4FjB6asFY — Timothy McLaughlin (@TMclaughlin3) 12. August 2019

Selbst gesprochen hat die Frau noch nicht, ihre Version ist nicht bekannt. In chinesischen Medien kursiert nun aber eine gänzlich andere Darstellung des Vorfalls: Demnach ist die Frau nicht von Polizisten, sondern von einem anderen Demonstranten verletzt worden. Auf der Website des chinesischen ZTV-Senders CCTV sind außerdem Bilder veröffentlicht, auf denen die Frau angeblich dabei zu sehen ist, wie sie Geld an Demonstranten verteilt. Damit soll gleich noch eine andere Theorie aus Peking bewiesen werden: Die Aufständischen sind in Wirklichkeit bezahlte Krawallmacher.

Bislang war für die chinesische Informationsstrategie charakteristisch, dass ein durchweg positives Bild von der Volksrepublik gezeichnet werden sollte. Desinformationskampagnen waren hingegen eher in Russland zu beobachten, wo offizielle Berichte so lange Verwirrung stiften, bis im öffentlichen Diskurs gar keine Gewissheiten mehr herrschen - wie etwa beim Abschuss des Malaysia-Airlines-Fluges MH17 vor fünf Jahren.

Solidarität mit Hongkongs Polizisten auf dem Festland

Für Peking sind die Rollen bei den Protesten klar verteilt: Die Demonstranten verbreiteten Chaos, wurden zuletzt von China sogar als "Terroristen" gebrandmarkt. Die Polizisten der Stadt sind hingegen sind in dieser Lesart aufrechte Patrioten, die Recht und Ordnung herstellen.

Heroische Bilder der Hongkonger Polizisten und Solidaritätsbekundungen werden nun auch in den sozialen Netzwerken auf dem Festland millionenfach geteilt. Der Hashtag "Hongkong beschützen" hat laut der Website "Whatsonweibo" auf der Nachrichtenplattform Weibo inzwischen mehr als fünf Milliarden Aufrufe. Ein anderer Hashtag, der in dem Netzwerk viral ging, ist demnach: "Beamte, wir unterstützen euch".

Dem steht ein Bericht des Uno-Menschenrechtsbüros entgegen. Der prangerte an, dass die Polizisten in Hongkong mit überproportionaler Gewalt das Leben der Demonstranten gefährden würden. Peking wies das umgehend zurück.

Weibo Bild, das in dem Netzwerk Weibo gerade viel geteilt wird: "Auch ich unterstütze die Polizei in Hongkong"

Die chinesischen Staatsmedien erfüllen aber noch einen weiteren Zweck: Sie sollen Anwohner der Finanzmetropole einschüchtern. So verbreitete die "Global Times" via Twitter in den vergangenen Tagen Bilder von gepanzerten Fahrzeugen in Shenzhen, unweit von Hongkong. Die Polizei in Shenzhen sei bereit, "Aufstände, Gewalt, Verbrechen und Terrorismusgefahr" abzuwehren, hieß es dazu. Am Dienstag war in einem Artikel der "Global Times" zu lesen: "Wenn die Aufständischen in Hongkong das Signal, dass sich bewaffnete Polizisten in Shenzhen bereitmachen, nicht verstehen, dann bitten sie um Selbstzerstörung."

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W — Global Times (@globaltimesnews) 12. August 2019

Auch von den Offiziellen wird bei Pressekonferenzen immer wieder das Schreckensszenario angesprochen, wonach die in Hongkong stationierten Truppen der Volksbefreiungsarmee dort im Krisenfall eingesetzt werden dürften - das erwähnte etwa ein Sprecher des Verteidigungsministeriums vor wenigen Wochen. Auch US-Präsident Donald Trump behauptet, sein Geheimdienst habe Informationen, dass chinesische Truppen an der Grenze zu Hongkong zusammengezogen würden. Trump twitterte das am Mittwoch.

"Was hat Amerika vor?"

Was er selbst hingegen mit den Protesten zu tun haben solle, verstehe er nicht, schob Trump hinterher. Tatsächlich ist eine weitere Erzählung aus Peking, dass die Demonstrationen in Hongkong aus dem Westen - vor allem aus den USA - gesteuert werden würden. Als Beweis soll etwa ein Foto der US-amerikanischen Diplomatin Julie Eadeh dienen, die sich in einem Luxushotel unter anderem mit Joshua Wong getroffen hatte. Es wurde unter anderem von CCTV verbreitet, dazu wurde die Frage gestellt: "Was hat Amerika vor?". "Global Times"-Chefredakteur Hu verteidigt die Verbreitung des Fotos - es beweise eine "verbrecherische Diplomatie".

HK media has the right to report on US diplomats who actively interfere in HK situation, and help people understand what they're doing. The US administration is instigating turmoil in HK the way it stoked "color revolutions" in other places worldwide. This is thuggish diplomacy. pic.twitter.com/4hkH7eYyEH — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 9. August 2019

Auch in Deutschland wird über die chinesische Nachrichtenplattform WeChat offenbar zunehmend gegen die Protestbewegung Stimmung gemacht. "Ich habe das beobachtet, seit die Proteste in Hongkong losgegangen sind", sagte ein Mitglied der WeChat-Gruppe "Nuremberg Mothers' Group", in der chinesischsprachige Familien Nachrichten austauschen. Dort wurde beispielsweise auch die Festnahme des "Global Times"-Reporter am Flughafen gepostet. Die Person, die Mitglied der Chatgruppe ist, will in den Medien nicht namentlich genannt werden. Sie frage sich: "Wie viele Agenten hat die chinesische Staatssicherheit in Deutschland?"