Hongkong Regierungschefin nennt Proteste "Aufruhr"

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das umstrittene Gesetz verteidigt, das es erstmals ermöglichen würde, von Chinas Justiz verdächtigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Unter Hinweis auf den Widerstand dagegen sagte die Gouverneurin, sie habe versucht, es zu erklären, damit es verstanden wird. "Wenn jemand denkt, er könne Gewalt und Chaos einsetzen, um zu erreichen, was er will, wird es schlimmer, und es wird Hongkong nur schaden."

Die Demonstrationen gegen das Gesetz verurteilte Lam als "Aufruhr". Die Proteste seien "eindeutig organisiert" gewesen, sagte sie in einem Video auf Facebook. "Es ist nichts, was man tut, wenn man Hongkong liebt", sagte Lam. Denn Polizisten, Journalisten, Bürger und Behördenmitarbeiter seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

Debatte über das Auslieferungsgesetz wurde verschoben

Bei neuen Protesten gegen das umstrittene Gesetz war es am Mittwoch zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte sprachen offiziell ebenfalls wie Regierungschefin Lam von einem "Aufruhr". Wegen der Blockade des Parlaments musste am Mittwoch die geplante Debatte über das Gesetz auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden. Polizisten gingen mit Tränengas, Pfefferspray, Wasserwerfern, Gummigeschossen und Schlagstöcken gegen Tausende Protestler vor, die den Legislativrat und umliegende Straßenzüge belagert hatten.

Demonstranten rissen Absperrgitter ein und bewarfen Polizisten mit Flaschen, Steinen und anderen Gegenständen. Es gab mindestens 22 Verletzte und eine unbekannte Zahl von Festnahmen. Die Polizei hatte sich zuerst zurückgehalten, ging aber am Nachmittag Ortszeit gegen die Demonstranten vor, die gewaltsam den Legislativrat gestürmt hatten, wie es offiziell hieß. "Die Polizei musste ihren Einsatz eskalieren, nachdem wiederholte Warnungen ignoriert worden waren."