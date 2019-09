Seit mehr als 80 Tagen gehen viele Menschen in Hongkong auf die Straße und fordern unter anderem den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Die Politikerin hatte die Proteste mit einem umstrittenen Gesetz ausgelöst, das Auslieferungen an das chinesische Festland möglich gemacht hätte. Im Gespräch mit Wirtschaftsvertretern gab sie sich nun schuldbewusst: Sie habe eine "unverzeihliche Verwüstung" angerichtet.

Der Nachrichtenagentur Reuters ist nach eigenen Angaben eine Tonaufnahme des Treffens zugespielt worden. "Wenn ich die Wahl hätte", sagte sie demnach auf Englisch, "würde ich sofort zurücktreten und mich in aller Form entschuldigen."

"Sehr, sehr, sehr begrenze Optionen"

Schon länger kursieren Gerüchte, dass Lam, die als von der Führung in Peking eingesetzt gilt, schon vor einiger Zeit ihr Amt aufgeben wollte. Das sei ihr aber von der chinesischen Führung nicht erlaubt worden. Ebenso habe sich die chinesische Regierung dagegen gestellt, das Auslieferungsgesetz komplett fallen zu lassen. Das ist eine weitere Forderung der Demonstranten.

Lam sagte Reuters zufolge bei dem Treffen, China habe "absolut keine Pläne", das Militär in Hongkong einzusetzen. Sie habe aber nicht viele Möglichkeiten, wenn das Thema ein nationales Level erreiche. Dann seien die Optionen der Regierungschefin "sehr, sehr, sehr begrenzt". Sie befinde sich zwischen zwei Kräften, denen sie dienen solle: der zentralen Volksregierung in Peking und den Menschen in Hongkong.

Ein Sprecher Lams bestätigte Reuters, es habe ein Treffen der Politikerin mit Wirtschaftsvertretern gegeben. Dieses sei aber vertraulich gewesen, deshalb könne er zu dem Inhalt der Gespräche nichts sagen.

Studenten bleiben Vorlesungen fern

China hat unterdessen die Gewalt bei den Protesten am Wochenende in Hongkong scharf verurteilt. Bei den schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizeikräften wurden nach Polizeiangaben zwischen Freitag und Sonntag insgesamt 159 Personen festgenommen.

Nach dem Ende der Ferien begann der Montag mit vereinzelten Aktionen von Schülern und Studenten, die zum Teil den Unterricht an Schulen und Universitäten boykottierten. Zum Unterrichtsbeginn versammelten sich einige Schüler außerhalb ihrer Mittel- und Oberschulen mit Gasmasken und Helmen. Tausende Studenten, meist schwarz gekleidet und mit Gesichtsmaske, blieben den Vorlesungen fern und kamen außerhalb der Chinesischen Universität von Hongkong (CUHK) zusammen.

Im Video: Demonstranten in Hongkong verwüsten U-Bahnstation

Video REUTERS

Die Studenten forderten eine unabhängige Untersuchung übermäßiger Polizeigewalt bei den Protesten. "Unglücklicherweise sind die Polizisten unnötig in dem Konflikt gefangen", meinte Marcus Hui, einer der Teilnehmer. Polizisten sollten darüber nachdenken, was ihre Kinder durchmachten. Er hoffe auf einen Bewusstseinswandel. Im Stadtzentrum gab es ebenfalls Versammlungen von Schülern. In dem dichten Transportnetz der Millionenmetropole herrschte starke Polizeipräsenz, die geplante größere Störaktionen durch Aktivisten verhinderte.

Die Protestbewegung befürchtet einen steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong und eine Beschneidung ihrer Freiheitsrechte. Die frühere britische Kronkolonie wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert. Die sieben Millionen Einwohner stehen unter Chinas Souveränität, genießen aber - anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik - mehr Rechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit.