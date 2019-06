Umstrittenes Auslieferungsgesetz Hongkongs Regierungschefin entschuldigt sich bei Bevölkerung

Hunderttausende Hongkonger sind gegen das geplante Gesetz, mit dem Auslieferungen nach China möglich würden, auf die Straße gegangen. Nun hat sich die chinatreue Regierungschefin Carrie Lam zu Wort gemeldet und sich bei der Bevölkerung für die Kontroverse um das Gesetz entschuldigt.

"Ich habe einen großen Teil der Verantwortung zu tragen", sagte die 62-Jährige vor der Presse und äußerte ihre "aufrichtige Entschuldigung". Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit Lam das Gesetz am Samstag auf Eis gelegt hatte und am Sonntag mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen waren.

Allerdings zog Lam das Gesetz nicht wie von den Gegnern gefordert komplett zurück. Das Auslieferungsgesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen, Chinas Justiz sei nicht unabhängig und diene als Werkzeug der politischen Verfolgung. Auch drohten Folter und Misshandlungen.

Bereits am Sonntag hatte die Regierungschefin in einer Erklärung Abbitte geleistet, jetzt schob sie die persönliche Entschuldigung nach. Lam ist umstritten. Sie wurde 2017 von dem von prochinesischen Eliten dominierte Wahlkomitee mit großer Mehrheit zur Regierungschefin gewählt. Die aktuellen Proteste haben Lam in die größte politische Krise ihrer Karriere gestürzt. (Lesen Sie hiermehr über Hongkongs umstrittene Regierungschefin.)