Massenproteste Satellitenbilder zeigen chinesisches Militär an der Grenze zu Hongkong

Verlegt Chinas Regierung wegen der Proteste in Hongkong Soldaten an die Grenze zur Sonderverwaltungszone? US-Präsident Trump hat dazu angeblich Geheimdienstinformationen, auch auf Videos im Internet sind massive Truppenbewegungen zu sehen.

Satellitenbilder des Unternehmens Maxar zeigen ein Fußballstadion in der Stadt Shenzhen nahe Hongkong. Dort sind im Inneren viele Militärfahrzeuge zu sehen.

Die Protestbewegung in Hongkong organisiert seit mehr als zehn Wochen Demonstrationen. Die Proteste, die sich zunächst gegen ein inzwischen ausgesetztes Auslieferungsgesetz richteten, das auch Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah, haben sich inzwischen zu einer Massenbewegung für mehr Demokratie entwickelt. Dabei gab es zuletzt auch gewaltsame Zwischenfälle, die von China mit "Terrorismus" in Verbindung gebracht wurden.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Mittwoch, die Polizei habe Tränengas auf Hunderte von Demonstranten abgefeuert, die sich in Kowloon auf der Hauptinsel von Hongkong vor einer Polizeistation versammelt hätten.

Merkel plädiert für Dialog

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) plädierte für eine "Lösung im Rahmen des Dialogs". Angesichts der seit Wochen anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und China-kritischen Demonstranten forderte die Regierungschefin am Rande eines Besuchs des neuen litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda in Berlin, es müsse "alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden". Dabei müssten die in Hongkong geltenden Gesetze eingehalten werden, die der Bevölkerung "bestimmte Freiheiten" garantierten.

Merkel bezog sich ausdrücklich auf das Grundlagengesetz von 1997, in dem für die ehemals britische Kolonie Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit für mindestens 50 Jahre festgeschrieben wurden.

Bundesaußenminister Heiko Maas empfahl Bundesbürgern, geplante Reisen nach Hongkong gegebenenfalls zu verschieben. "Ich glaube, dass man den Menschen durchaus sagen kann, wenn sie Hongkong-Reisen planen, diese möglicherweise etwas aufzuschieben, um abzuwarten, wie sich die Dinge dort entwickeln", sagte Maas im kanadischen Toronto.

Die deutsche Wirtschaft warnte ebenfalls vor einer Eskalation der Lage in Hongkong. Es sei wichtig, dass der Status quo mit hohen Standards für Rechtssicherheit und Transparenz erhalten bleibe, sagte Friedolin Strack, Sprecher der Geschäftsführung des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.