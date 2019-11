Sha Tin, ein Stadtteil von gut 600.000 Einwohnern im Nordosten von Hongkong: Jimmy Sham, 32, Kandidat des Protestlagers für die Bezirkswahl am Sonntag, steht vor dem Fischmarkt und hört zu: einer Frau, die Ärger mit der Polizei hat, einer Lehrerin, deren Sohn sich mit anderen Studenten in einer Universität verbarrikadiert hat. Passanten recken ihm im Vorbeigehen den Daumen entgegen oder schütteln ihm die Hand. "Es läuft gut", sagt Sham, "aber gewonnen haben wir noch lange nicht."

Tuen Mun, ein anderer Stadtteil im Nordwesten, knapp 500.000 Einwohner: Im Wahlkampfbüro des pro-chinesischen Kandidaten Junius Ho, 57, sitzen drei Frauen und warten. Der Kandidat ist aufgehalten worden, dringende Geschäfte im Stadtparlament. "Sieben von zehn Leuten hier sind auf unserer Seite", sagt eine Frau, die vor der Tür die Hecken stutzt.

Zhu Xiang/ XinHua/ DPA Junius Ho, umstrittener Kandidat des Regierungslagers spricht an einem Wahlkampfstand mit Passanten: "Jeder hat seine guten und schlechten Seiten"

Jimmy Sham und Junius Ho sind zwei der prominentesten Kandidaten in einem Wahlkampf, von dem die Welt kaum Notiz nehmen würde, tobte in Hongkong nicht seit Monaten ein Konflikt, der die Stadt fast zu zerreißen droht. Sham und Ho stehen für die beiden Lager, zwischen denen der Graben verläuft, der die Gesellschaft, ja selbst viele Familien spaltet.

So wenig den linken, aus der Schwulenbewegung stammenden Sham und den Ultrarechten Ho verbindet - eines haben sie gemeinsam: Auf beide sind offenbar politisch motivierte Anschläge verübt worden. Jimmy Sham wurde im August und im Oktober von Unbekannten mit Hämmern blutig zusammengeschlagen, auf Junius Ho am 6. November eine Messerattacke verübt.

Beide lagen im Krankenhaus, inzwischen stehen sie wieder im Wahlkampf, Ho vor allem in den sozialen Medien, Sham, auf eine Krücke gestützt, in der Fußgängerzone in Sha Tin. Hier geht es um kleine und große Dinge, um Probleme am Arbeitsplatz, um bessere Busverbindungen, um die horrenden Mieten.

Die Energie der Proteste in Wählerstimmen umsetzen

Bernhard Zand/ DER SPIEGEL Jimmy Sham

Traditionell schneidet das

Regierungslager in den Lokalwahlen besser ab als die sogenannten Pandemokraten, zu denen Shams "Liga der Sozialdemokraten" zählt. "Die Regierungsparteien sind gut vernetzt in den Stadtteilen", sagt sein Parteichef Avery Ng, "außerdem haben sie mehr Geld zu verteilen." Doch im aktuellen Wahlkampf gehe es nicht nur um Kommunalpolitik, sondern darum, die Energie der Protestbewegung in zählbare Wählerstimmen umzusetzen. "Und das kann von uns keiner so gut wie Jimmy."

Sham ist das in Hongkong bekannteste Gesicht einer sonst weitgehend gesichtslosen Protestbewegung. Als einer der Anführer der "Civil Human Rights Front" hat er die großen Märsche mitorganisiert, die im Sommer Hunderttausende auf die Straßen brachten. Er selbst tritt für gewaltlosen Widerstand ein und sieht die Radikalisierung der Bewegung skeptisch. Aber er weigert sich, wie die meisten Bürgerrechtler, die Radikalen offen zu kritisieren.

15 Etagen, 40 Wohneinheiten, 1200 mögliche Stimmen

Mehr als vier der gut sieben Millionen Hongkonger haben sich für die Kommunalwahl registrieren lassen, so viele wie noch nie. Die Bezirksräte sind die einzig wirklich demokratisch gewählten Instanzen in Hongkong. Das Stadtparlament wird nur zur Hälfte direkt vom Volk bestimmt, und das Gremium, das den oder die Regierungschefin wählt, wird von pekingtreuen Vereinigungen dominiert. Ein Teil der Sitze in beiden Gremien fällt den Bezirksräten zu, weshalb die Wahl für beide Seiten so wichtig ist.

"Wir müssen alles tun, dass wirklich alle Leute wählen gehen", sagt Jimmy Sham. Dann stellt er das Team zusammen, mit dem er sich das "Sau Chuen House" vornimmt, einen noch in der britischen Kolonialzeit errichteten Sozialbau, 15 Etagen von jeweils 40 Wohneinheiten hoch. Dann humpelt er los, mit einer Frau mit dem Emblem seiner Partei im Gefolge, und einem zweiten Kollegen, der den Haustür-Wahlkampf für die sozialen Medien festhält.

Fast drei Stunden lang klopft er an jede einzelne Tür: "Nei hou, hallo, wir sind von der Liste 2. Darf ich dir eine Broschüre geben?" Fast alle Türen öffnen sich, fast alle erkennen Sham sofort, aber für mehr als ein paar Worte reicht die Zeit nicht. 600 Wohnungen: Bei durchschnittlich zwei Erwachsenen pro Einheit wären das 1200 mögliche Stimmen. "Demokratie ist mühsam", seufzt Shams Begleiterin, die das Partei-Emblem trägt.

Bernhard Zand/ DER SPIEGEL Jimmy Sham mit potenzieller Wählerin

Junius Hos Wahlkampf läuft etwas anders. Auch er nahm anfangs öffentliche Termine wahr, so wie am 6. November, als er von dem Messerstecher angegriffen wurde. Aber im Gegensatz zu Sham sitzt Ho im Stadtparlament und nutzt vor allem die Prominenz, die ihm das in den pekingtreuen Medien und sozialen Netzwerken verleiht. Außerdem ist Hos Familie im Tuen-Mun-Distrikt gut vernetzt und er selbst Teilhaber einer Anwaltskanzlei, die sowohl in Hongkong wie auch auf dem chinesischen Festland aktiv ist. Er ist vermögend und gehört unter anderem dem Hong Kong Jockey Club an.

"Wir kennen ihn hier alle gut", sagt Frau Lau, 43, eine Gemeindebedienstete, die im Zentrum von Tuen Mun arbeitet und nur ihren Nachnamen nennt. "Er ist sehr großzügig. An Feiertagen kommt er hier oft vorbei und verteilt Geschenke. Die meisten von uns werden ihn wählen."

Sie wisse, sagt sie, dass Ho eine umstrittene Figur sei. Am 21. Juli hatte eine Kamera gefilmt, wie er eine Gruppe von Männern mit Handschlag grüßte, die kurz zuvor Protestierende und unbeteiligte Passanten brutal zusammengeschlagen hatten. Als kurz darauf sein Wahlbüro angegriffen und die Gräber seiner Eltern verwüstet wurden, stieß er eine Todesdrohung gegen einen pro-demokratischen Abgeordneten aus, eine andere Parlamentarierin überzog er mit sexistischen Beschimpfungen. Interviewanfragen des SPIEGEL beantwortete Hos Büro nicht.

So sei das nun einmal unter den Menschen und in der Politik, sagt die Gemeindebedienstete Lau. "Jeder hat seine guten und schlechten Seiten."