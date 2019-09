Hongkonger Protestführer Wong Yik-mo "Das ist eine Falle"

Wird die Lage in Hongkong vollends eskalieren? Immer häufiger kommt es in der Sonderverwaltungszone zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Das Regime in Peking bezeichnet die Protestierenden als "Terroristen", die wiederum werfen den Sicherheitskräften vor, unverhältnismäßig Gewalt anzuwenden. Viele Hongkonger sprechen von der letzten Chance, sich gegen chinesische Zustände zu wehren.

Wong Yik-mo, 33, ist einer der Organisatoren der jüngsten Proteste. Er war bereits bei der Regenschirmrevolution vor fünf Jahren im Herzen der Finanzmetropole dabei, die nach 79 Tagen aufgelöst worden war, ohne dass sich die Regierung zu politischen Reformen durchringen konnte. Wong arbeitet heute für die Menschenrechtsorganisation Civil Human Rights Front.

Den China-Besuch der Bundeskanzlerin verfolgte er von Deutschland aus, hier tauscht er sich aus und gibt Interviews. Die Bewegung ist auf die internationale Aufmerksamkeit angewiesen, um weiter Druck auf Peking ausüben zu können.

Merkel sagte in Peking, es müssten in dem Konflikt um Hongkong "friedliche Lösungen" gefunden werden. Das Abkommen "Ein Land, zwei Systeme", auf das sich China mit der ehemaligen Kronkolonie Großbritannien geeinigt hatte und das Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert, gelte, so Merkel.

SPIEGEL: Herr Wong, hat die Kanzlerin die richtigen Worte in Peking gewählt?

Wong Yik-mo: Frau Merkel hätte sagen müssen, woher die Gewalt genau kommt: nämlich vonseiten der Polizei, nicht aus den Reihen der Demonstranten. Sie sollte genau wissen, wie es sich anfühlt, unfrei zu sein. Sie ist in der DDR aufgewachsen. Außerdem sollte Deutschland all seine Handelspartner - und damit auch China - dazu verpflichten, Menschenrechte einzuhalten. In ein paar Jahren wird Peking so einflussreich sein, dass sich die chinesische Regierung um gar nichts mehr schert. Deshalb sollte ihr jetzt Einhalt geboten werden.

SPIEGEL : Der Siemens-Chef Joe Kaeser war als Teil der Wirtschaftsdelegation mit der Kanzlerin in China. Er sagte anschließend laut "Bild", dass destabilisierende Kräfte in Hongkong am Werk sein könnten, er die Lage nicht recht einzuschätzen vermag. Was halten Sie davon?

Wong: Das Wort Stabilität wird auch in der Propaganda aus Peking oft verwendet, es meint eigentlich: Gehorsam gegenüber der chinesischen Regierung. Und die Deutschen wissen, was es bedeutet, wenn man autoritären Regimen gehorsam folgt. Das ist der Anfang vom Untergang. Wenn Herr Kaeser nicht genug Informationen hat, sollte er sie sich holen.

SPIEGEL: Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat vergangene Woche angekündigt, das Auslieferungsgesetz, welches Auslöser der Proteste war, endgültig zurückzuziehen. Welche Auswirkungen hatte das auf die Protestbewegung?

Wong: Die Menschen sind müde geworden. Es gibt jene, die jetzt Kompromisse finden wollen, auch wenn sie wissen, dass uns das nicht viel bringen wird. Sie befürchten, dass es noch mehr Verletzte oder sogar Tote geben wird. Aufgeben ist in meinen Augen aber keine Option. Wir werden weitermachen, bis all unsere Forderungen erfüllt sind und wir ein allgemeines Wahlrecht haben. Ohne das nützt uns auch alles andere nichts.

SPIEGEL: Ist die Bewegung bereit, mit der Regierung in einen Dialog zu treten?

Wong: Wir haben unsere Lehren gezogen aus der Regenschirmrevolution. Damals haben sich Studenten mit Carrie Lam getroffen und versucht, Lösungen zu finden. In dem Dialog hat sie unseren Forderungen aber eine Absage erteilt. Mehr noch: Drei von fünf der Studenten, die sich mit ihr unterhalten haben, wurden hinterher verhaftet. Es ist eine Falle. Carrie Lam ist der Teufel. Sie hat das alles so eingefädelt, um die internationale Öffentlichkeit glauben zu lassen, sie reiche den Demonstranten die Hand. Sogar Kanzlerin Merkel hat das in China positiv angemerkt, es hat also funktioniert. Aber wir wissen, dass sie lügt.

SPIEGEL: In einer Tonaufnahme, die vergangene Woche veröffentlicht worden war, spricht Lam davon, dass sie zurücktreten würde, wenn sie denn könnte. Ist sie in Wirklichkeit nicht sehr schwach?

Wong: Sie stellt sich öffentlich als Opfer da, auch die Tonaufnahme passt in ihre Strategie. Selbst wenn Peking nicht will, dass sie ihr Amt aufgibt, könnte sie öffentlich verkünden, dass sie nicht länger Regierungschefin sein will. Es würde ja schon reichen, wenn sie die Polizei ermahnen würde, damit die Situation nicht noch weiter eskaliert. Aber von ihr kommt nichts dergleichen.

SPIEGEL: Was versprechen Sie sich davon, das alles in Deutschland zur Sprache zu bringen?

Wong: Die Informationen hier zu den Protesten in Hongkong sind nicht umfassend genug. Zum Beispiel haben sich neun Menschen aus Verzweiflung über die Lage in Hongkong das Leben genommen, aber es wird kaum darüber berichtet. Auch der Umfang der Polizeigewalt: Protestierende werden verprügelt, bis sie Knochenbrüche haben, aber sie trauen sich nicht in die Krankenhäuser. Sie haben Angst, dass ihre Daten von dort an die Polizei weitergegeben werden. Frauen werden bei Festnahmen oder Durchsuchungen betatscht und bedrängt. Hongkonger Bürger, die mit der Polizei sympathisieren, attackieren uns ebenfalls - weil sie wissen, dass sie ungestraft davonkommen.

SPIEGEL: Was erwarten Sie konkret von der deutschen Regierung?

Wong: Die deutsche Regierung sollte aufhören, Waffen nach Hongkong zu liefern. Noch nicht einmal Ausrüstung für die Polizei, bis der Konflikt beigelegt ist. Außerdem brauchen wir Beobachter aus Deutschland und der EU, die sich selbst ein Bild von der Menschenrechtslage in Hongkong machen. Dann sehen sie, wie ernst die Situation inzwischen ist.

SPIEGEL: Wir haben in den letzten Tagen Bilder aus Hongkong gesehen von brennenden Barrikaden und herausgebrochenen Pflastersteinen. Wie stehen Sie zu radikalen Aktionen vonseiten der Demonstranten?

Wong: Ich denke, dass es beide Seiten braucht: die friedlichen Demonstranten und auch die radikalen. Die waren ja auch mal friedlich, aber das haben die Umstände aus ihnen gemacht. Uns geht es aber in jedem Fall nur darum, uns zu beschützen, wir wollen niemanden verletzen. Wenn Barrikaden in Brand gesteckt werden, geht davon keine Gefahr für Menschen aus, genauso wenig, wenn man einen Stein aus zehn Metern Entfernung wirft. Das dient eher der Abschreckung.