Venezuela Ehemaliger Geheimdienstchef kommt in Spanien in U-Haft

Der von den USA des Drogenhandels beschuldigte venezolanische Ex-Geheimdienstchef Hugo Carvajal kommt in Spanien in Untersuchungshaft. Das beschloss am Samstag ein Richter am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid.

Der 59 Jahre alte ehemalige Politiker, Ex-General und mittlerweile Unterstützer des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaidó, war am Freitag in Spanien festgenommen worden. Die spanische Polizei begründete die Verhaftung damit, dass Carvajal von den USA wegen des Vorwurfs des Drogenhandels gesucht werde.

Bei seiner richterlichen Anhörung hat dieser die Vorwürfe des Drogenhandels zurückgewiesen. Carvajal war Medienberichten zufolge Mitte März mit falschen Papieren nach Spanien eingereist. Es wird erwartet, dass die USA nun einen Auslieferungsantrag stellen.

Die USA begrüßten Carvajals Verhaftung am Freitag auch als potenzielle Bereicherung in dem Kampf gegen Venezuelas linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro: Der Nachrichtenagentur Reuters sagte ein US-Regierungsbeamter, dass Carvajal wertvolle Informationen über Maduro habe und den USA seine Zusammenarbeit angeboten habe.

Der Ex-Geheimdienstchef hatte am 21. Februar für Aufsehen gesorgt, als er überraschend die Fronten wechselte und in mehreren auf Twitter geposteten Videos dem selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó seine Unterstützung aussprach. Er ist bisher der einflussreichste Offizier des venezolanischen Militärs, der sich im andauernden Machtkampf in Venezuela auf die Seite des Oppositionsführers schlug. Carvajal warf Maduro vor, für die Lebensmittel- und Medizin-Knappheit im südamerikanischen Land verantwortlich zu sein.

Carvajal war 2014 Konsul Venezuelas auf der niederländischen Karibik-Insel Aruba, als er auf Betreiben der USA festgenommen wurde. Aufgrund seiner diplomatischen Immunität wurde er damals aber nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Die USA werfen Carvajal vor, die kolumbianische Farc-Guerilla beim Handel mit Drogen unterstützt zu haben.