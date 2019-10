Korruptionsverdacht Biden verteidigt Geschäfte in Ukraine und China

Hunter Biden, der Sohn des früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden, hat zum ersten Mal seine Arbeit in der Ukraine und in China verteidigt. Biden, der monatelang zu den Korruptionsvorwürfen geschwiegen hatte, teilte über seinen Anwalt mit, dass er aus dem Vorstand des chinesischen Unternehmens ausscheidet, das im Zentrum der Kritik steht. Außerdem werde er nicht für ein ausländisches Unternehmen arbeiten, sollte sein Vater Joe Biden 2020 zum Präsidenten gewählt werden.

US-Präsident Donald Trump verdächtigt die Bidens, in korrupte Geschäfte in der Ukraine wie auch in China verwickelt gewesen zu sein.

"Hunter hat seine Geschäfte unabhängig ausgeübt", sagte nun sein Anwalt George Mesires in einer Erklärung. "Er hielt es nicht für angebracht, sie mit seinem Vater zu besprechen - und er tat das auch nicht."

Aktienfonds Tage nach Biden-Besuch in China gegründet

Biden war in seinem früheren Amt als Vizepräsident im Jahr 2013 von seinen Sohn Hunter bei einer China-Reise begleitet worden. Hunter Biden war damals damit beschäftigt, einen chinesischen Aktienfonds zu gründen. Am Rande des offiziellen Besuchs seines Vaters traf er sich mit einem chinesischen Banker. Der Fonds wurde dann zehn Tage nach dem Besuch der Bidens in China gegründet.

Nach Trumps Darstellung soll Hunter Biden die Reise seines Vaters dafür genutzt haben, 1,5 Milliarden Dollar in China für den Fonds zu besorgen. Ein Sprecher von Hunter Biden hatte mitgeteilt, dass dieser erst Jahre nach der China-Reise selber in den Aktienfonds investiert habe. Erst 2017 - nach dem Ausscheiden seines Vaters aus dem Amt des Vizepräsidenten - habe er daran Anteile in Höhe von 420.000 Dollar erworben.

Es gibt keinerlei Belege dafür, dass die Bidens in China in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen seien. Das gleiche gilt für ihre Aktivitäten in der Ukraine. Trumps Verdacht gründet sich offenbar auf Gerüchte, Joe Biden habe als Vizepräsident die Absetzung eines früheren ukrainischen Generalstaatsanwalts betrieben, um seinen Sohn Hunter vor Korruptionsermittlungen zu schützen.

Die US-Demokraten werfen Trump vor, in der Affäre die Macht seines Amtes missbraucht zu haben, damit sich eine ausländische Regierung zu seinen Gunsten in den Wahlkampf für die anstehenden Präsidentschaftswahlen 2020 einmischt. Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden ermuntert. Auch forderte er die Regierung in Peking dazu auf, Ermittlungen gegen die Bidens aufzunehmen.