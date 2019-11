Die Antwort von Heinz-Christian Strache, damals noch Vizekanzler Österreichs und Chef der FPÖ, klang abgeklärt. Einen Tag vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos antwortete er per WhatsApp auf Fragen des SPIEGEL und der "Süddeutschen Zeitung": Ja, es habe damals im Juli 2017 auf der Insel einen Abend in "lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre" gegeben. Er habe auf "die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung" bei dem Treffen mit einer vermeintlichen Oligarchennichte "mehrmals hingewiesen". Im Übrigen, so Strache weiter, "gab es neben dem Umstand, dass viel Alkohol im Laufe des Abends gereicht wurde, auch eine hohe Sprachbarriere".

Alles ganz harmlos, das war Straches Botschaft, Urlaubsgeplänkel auf Ibiza, nicht mehr. Die Aufnahmen allerdings, auf denen Strache und sein Vertrauter Johann Gudenus mit der vermeintlichen Russin unter anderem über den Kauf von Anteilen der "Kronen"-Zeitung schwadronierten und über mögliche Staatsaufträge, die Strache der Investorin dann zuschanzen würde, führten nicht nur zum Rücktritt Straches und Gudenus', Kanzler Sebastian Kurz löste gleich die Regierung aus FPÖ und ÖVP auf.

Recherchen des österreichischen Nachrichtenmagazins "Profil" zeigen nun: Strache war offenbar in höchster Aufruhr, als ihn am 15. Mai die Anfrage von SPIEGEL und "SZ" erreichte.

Die "Soko Ibiza", die Licht ins Dunkel der Affäre bringen soll, hat die Anrufe von Straches Mobiltelefon auswerten lassen - und stieß auf interessante Verbindungen. Das geht laut "Profil" aus einem polizeilichen "Anlassbericht" vom August hervor, der an die Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ging.

Nach Eingang der Anfrage versuchte Strache mehrfach, seinen Vertrauten Gudenus zu erreichen. Es folgten "eine Vielzahl von Gesprächen" mit Nummern aus dem FPÖ-Umfeld, wie der Leiter der Soko Ibiza notierte.

Keine halbe Stunde nach Eingang der Presseanfrage aus Deutschland wählte Strache, so hat es "Profil" recherchiert, offenbar die Handynummer eines Milliardärs, über den er auf Ibiza gesagt hatte, er zahle "die ÖVP und uns": René Benko, Gründer des Immobilienunternehmens Signa. Das Gespräch dauerte gut sechs Minuten. Dann erhielt Strache einen Anruf von Kathrin Glock, der Ehefrau des Waffenunternehmers Gaston Glock. Auch Glock hatte Strache auf dem heimlich aufgenommenen Ibiza-Video als angeblichen Spender der FPÖ bezeichnet. Sowohl Benko als auch Glock dementierten gegenüber SPIEGEL und "SZ" scharf, direkt oder indirekt an die Partei gespendet zu haben.

Zwischen 15.50 Uhr und 15.58 Uhr bekam Strache laut "Profil" vier weitere Anrufe von einer Nummer, welche die "Soko Ibiza" der Glock GmbH zuordnet. Am späten Abend rief Strache offenbar erneut bei René Benko an, das Gespräch soll rund sieben Minuten gedauert haben. Ein Benko-Sprecher bestätigte "Profil" einen "telefonischen Kontakt, in welchem Herr Strache Befürchtungen zur Existenz eines ominösen Videos geäußert hat und dass eventuell missverständliche Äußerungen und haltlose Behauptungen in diesem Video aufgestellt werden". Weil Strache diese Aussagen später auch öffentlich zurückgenommen habe, erachte man "diese Angelegenheit damit als erledigt".

Es schien aber auch Redebedarf mit dem Koalitionspartner gegeben zu haben. Einen Tag nach der Anfrage, am Abend des 16. Mai, versuchte offenbar der damalige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Strache mehrfach zu erreichen. Am nächsten Tag, um 13.04 Uhr, rief dann laut Polizeiprotokoll Strache bei Kurz an, das Telefonat soll rund fünf Minuten gedauert haben. Wenige Stunden später veröffentlichten SPIEGEL und "SZ" Auszüge des Ibiza-Videos.

Was in den Telefonaten besprochen wurde, ist nicht bekannt, aus den Daten geht nur hervor, dass sie stattfanden. Allerdings hat die "Soko Ibiza" bei ihren Ermittlungen auch zahlreiche Chatprotokolle sichergestellt. Darunter ist nach Recherchen von "Profil" auch eine Unterhaltung zwischen Strache und einem Wiener Notar. Sie stammt vom Tag vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Strache schrieb demnach dem Notar per Chat: "Hast du einen Safe in deinem Büro, wo ich heikle Unterlagen lagern kann?". Der antwortete: "Ja. Habe einen privaten Safe." Strache fragte ihn, ob er ihm eine "größere" Akte bringen könne, worauf der Notar schrieb: "Kann ich gerne verwahren."

Am 24. Oktober bekam der Notar Besuch von der Staatsanwaltschaft. Sie verlangte die Öffnung des Tresors. Doch die vermeintliche Strache-Akte war nicht aufzufinden. Bei seiner Zeugenvernehmung gab der Notar an, dass er nach dem Chat von Strache dazu nichts mehr gehört und auch keine Unterlagen von ihm bekommen habe.