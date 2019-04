Österreich Identitäre sollen mehr als 100.000 Euro an Abgaben hinterzogen haben

Die rechtsextreme Identitäre Bewegung fällt in Deutschland wiederholt wegen Straftaten auf. Zuletzt gab es aber wieder besonders in Österreich Aufregung um die Gruppe: Vom Vorwurf der Gründung einer kriminellen Organisation wurde die Bewegung zwar in mehreren Instanzen freigesprochen. Doch eine Spende des Attentäters von Christchurch an Martin Sellner, Co-Chef der Bewegung, sorgte für große Kritik. Und jetzt drohen wegen weiterer Geldflüsse rechtliche Konsequenzen.

Laut einem Bericht der österreichischen Zeitung "Der Standard" ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz gegen die Identitären und vermutet eine Abgabenhinterziehung "von mehr als 100.000 Euro".

Ab dieser Höhe werden Gerichte eingeschaltet. Der tatsächliche Wert steht noch nicht fest, dürfte laut dem Bericht aber deutlich höher sein. Auch gegen Sellner laufen in dem Fall Ermittlungen - genauso wie gegen Patrick Lenart, ehemaliger Co-Chef der Gruppe. Zudem gehe es um 20 weitere Personen, vier Verbände und drei Vereine.

Scheinvereine sollen an die Identitären zahlen

Die Identitären in Österreich sind selbst keine offizielle Organisation. Nach Vermutungen der Staatsanwaltschaft sind es drei Vereine, die die Bewegung gemeinsam bilden. Dabei geht es um:

den Verein für Völkerverständigung und Jugendarbeit in Graz

den Verein zur Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität

den Verein für lebendige Kultur und Brauchtumspflege in Oberösterreich

Den Ermittlungen zufolge nutzt die Identitäre Bewegung die Vereine unter anderem, um Zahlungen an die Führung der Gruppe zu leisten und das eigene Netzwerk auszubauen. Zudem steigern die Aktivitäten der Vereine den Umsatz durch Merchandising-Artikel bei der Firma Phalanx, von der Sellner und Lenart als unbeschränkt haftende Gesellschafter profitieren.

Konten mit mehr als 1,1 Millionen Euro

All diese Punkte führen dazu, dass die Staatsanwaltschaft nach den Ermittlungsergebnissen bei den Vereinen keine Gemeinnützigkeit sehe, heißt es weiter. Steuerliche Privilegien hätten sie damit "zu Unrecht in Anspruch genommen", zitiert der Bericht die Ermittler.

Die Zahlungen an Mitglieder der Identitären Bewegung funktionieren demnach laut der Staatsanwaltschaft so:

Die Identitären organisieren Propagandaaktionen für die Vereine

Die Vereine gewinnen dadurch Spendeneinnahmen

Mit diesem Geld gehen regelmäßig Zahlungen an führende Mitglieder der Gruppe

Diese Zahlungen hätten "Lohncharakter", zitiert "Der Standard" aus der internen Darstellung der Staatsanwaltschaft. Insgesamt geht es um viel Geld: Die Ermittler haben bislang mehr als 1,1 Millionen Euro auf den untersuchten Konten gefunden. Empfänger der Zahlungen seien unter anderem Sellner und Lenart sowie weitere Identitäre gewesen. Das Problem: Die entsprechenden Personen führten weder Lohnsteuer noch Arbeitgeberbeiträge ab.

Und die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Denn die Staatsanwaltschaft untersucht jetzt noch zahlreiche Konten im Ausland - zum Beispiel in Ungarn, der Slowakei, Großbritannien und auch in Deutschland.