Impeachment von Donald Trump Republikaner Graham droht mit Verfahrensänderung

Nancy Pelosi lässt sich Zeit - und bringt damit die Republikaner im US-Senat gegen sich auf. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses weigert sich seit zwei Wochen, die beiden Anklagepunkte im Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump offiziell an die andere Kongresskammer zu überstellen.

Der Vorsitzende des Justizausschusses im Senat, der Republikaner Lindsey Graham, versucht es nun mit einem Ultimatum. "Wenn wir die Anklagepunkte nicht in dieser Woche erhalten, werden wir die Sache selbst in die Hand nehmen und die Regeln ändern", sagte Graham dem US-Sender Fox News. Sein Ziel sei es, das Verfahren "in den kommenden Tagen" zu starten.

Die Republikaner im Senat könnten eine solche Regeländerung mit ihrer absoluten Mehrheit durchsetzen - es wäre allerdings ein extremes Manöver, das die Spaltungen im Kongress vertiefen dürfte. Mehrheitsführer Mitch McConnell hatte bislang signalisiert, die Übergabe der Anklage durch Pelosi abwarten zu wollen.

Eigentlich wollen beide Parteien ein schnelles Ende

Das Repräsentantenhaus hatte am 19. Dezember mehrheitlich für die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump gestimmt. Die Demokraten werfen ihm anlässlich der Ukraineaffäre Machtmissbrauch und anschließende Behinderung der Ermittlungen des Kongresses vor. Um Trump des Amtes zu entheben, müssten im Senat 20 Republikaner mit den Demokraten stimmen - ein äußerst unwahrscheinliches Szenario.

Eigentlich wollen beide Parteien, dass das Verfahren im Senat so schnell wie möglich durchgeführt wird. Doch die Demokraten forderten zuletzt eine Garantie, vor dem entscheidenden Votum noch weitere Zeugen befragen zu können, die sich den Anhörungen im Repräsentantenhaus auf Anweisung des Weißen Hauses verweigerten: Trumps Stabschef Mick Mulvaney, sein Ex-Sicherheitsberater John Bolton und die beiden Regierungsmitarbeiter Michael Duffey und Robert Blair.

Ziel sei es, den Senat zu einem "fairen Verfahren" zu verpflichten, sagte der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff. Es liege an Pelosi, die Anklagepunkte zu übergeben, diese werde sich jedoch "nicht unendlich" Zeit lassen, sagte Schiff.

Graham kritisiert Pelosi scharf

McConnell lehnt eine vorgreifende Festlegung auf Zeugenbefragungen ab. Er will, dass darüber erst nach Beginn des Verfahrens entschieden wird. Der republikanische Mehrheitsführer nutzte die Forderung der Demokraten auch für den Vorwurf, dass die Anklage wohl defizitär sei, wenn man noch weitere Zeugen befragen wolle.

Solange es in dieser Frage keine Einigkeit gibt und Pelosi die Anklagepunkte zurückhält, kann das Verfahren den Senatsregeln zufolge nicht beginnen - es sei denn, diese Regeln würden geändert.

Senator Graham sagte, jede weitere Verzögerung halte Präsident Trump davon ab, sich den Vorwürfen zu stellen und beeinträchtige die Fähigkeit des Kongresses, sich anderen Angelegenheiten zu widmen. Was Pelosi tue, sei "schlecht für das Land" und den Senat, sagte Graham.