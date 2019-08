Konflikt mit Pakistan Indien hebt Sonderstatus für Kaschmir auf

Indiens Innenminister Amit Shah hat im Parlament eine Entscheidung mit möglicherweise weitreichenden Folgen verkündet: Der Sonderstatus für die Krisenregion Kaschmir in der Verfassung wird aufgehoben. Ein Dekret des Präsidenten zur Streichung von Artikel 370 der indischen Verfassung trete "sofort" in Kraft, teilte der Minister mit. Der Sonderstatus hatte dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir Autonomierechte garantiert. Außerdem wurde eine massive Truppenverlegung in die Region angeordnet.

Die Entscheidung könnte in der mehrheitlich muslimischen Region in Himalaya, die auch von Pakistan beansprucht wird, für massive Spannungen sorgen. Denn der Artikel 370 hatte bislang Indern verboten, sich dauerhaft in der Region niederzulassen oder dort Land zu kaufen.

Mehr zum Thema Pulverfass Kaschmir Hoffnungslos im Himalaya

Die Region Kaschmir ist seit einem Krieg 1947 zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten zur Gänze beansprucht. In der Region kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen.

Indien wirft Pakistan vor, islamistische Kämpfer im indischen Teil zu unterstützen. Islamabad bestreitet dies. Die indische Regierung hatte in der vergangene Woche mitgeteilt, dass sie 10.000 zusätzliche Soldaten in die Region entsendet. Am Sonntag wandte sich der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan mit der Bitte um Vermittlung an die USA. In einem Tweet schrieb er: "Präsident Trump bot an, in Kaschmir zu vermitteln. Dies ist der Zeitpunkt, dies zu tun."