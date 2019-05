Offizielles Ergebnis Präsident Widodo gewinnt Wahl in Indonesien

In Indonesien bleibt Präsident Joko "Jokowi" Widodo im Amt. Der 57-Jährige wurde am Dienstag in Jakarta nach Auszählung von mehr als 154 Millionen Stimmen zum Sieger der Präsidentenwahl vom 17. April erklärt. Nach Angaben der Wahlkommission schlug das amtierende Staatsoberhaupt seinen Herausforderer, den nationalistischen Ex-General Prabowo Subianto (67), klar.

Für "Jokowi", wie der Präsident meist genannt wird, stimmten 55,5 Prozent. Prabowo kam lediglich auf 44,5 Prozent. Das Endergebnis liegt recht nah an den ersten Prognosen. Der Ex-General hatte auch schon 2014 verloren. Aus seinem Lager kamen Vorwürfe, die Wahl sei manipuliert worden. Von unabhängiger Seite gab es dafür jedoch keine Bestätigung.

Für den amtierenden Staatschef stimmten insgesamt mehr als 85 Millionen Wähler. Indonesien besteht aus mehr als 17.000 Inseln, weshalb es bis zur Bekanntgabe des Endergebnisses auch ungewöhnlich lange dauerte (mehr zum Wahlprozess lesen Sie hier). Überschattet war die Wahl von zahlreichen Todesfällen. Nach offiziellen Zahlen kamen mehr als 300 Helfer während der Auszählung ums Leben - größtenteils wegen gesundheitlicher Probleme wie völliger Erschöpfung, aber auch durch Unfälle.

Von mehr als 260 Millionen Einwohnern sind annähernd 90 Prozent Muslime. Indonesien ist damit das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Lange Zeit galt es als Modell für einen toleranten Islam. Zuletzt gewannen konservative Kräfte an Einfluss.

Geistlicher wird Vize

Widodo musste sich in der ersten Amtszeit immer wieder vorwerfen lassen, nicht muslimisch genug zu sein. Daraufhin holte er sich einen bekannten Geistlichen an die Seite, Ma'ruf Amin, der mehrfach Stimmung gegen Homosexuelle gemacht hatte. Der 76-Jährige wird nun Vizepräsident. Der Präsident selbst gilt als liberal. In den vergangenen Jahren hat Indonesien international an Einfluss gewonnen. Es gehört auch zum Kreis der großen Industrie- und Schwellenländer (G20).

Offen war am Dienstag zunächst, ob Prabowo juristisch gegen das Wahlergebnis vorgehen will. Der ehemalige General ist ein früherer Schwiegersohn des langjährigen Diktators Suharto. Vor fünf Jahren hatte er die Wahl vor Gericht angefochten, jedoch ohne Erfolg. Damals hatte Widodo mit 53,1 zu 46,9 Prozent gewonnen - also konnte er seinen Vorsprung nun steigern.